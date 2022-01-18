泑潛幼兒園賀新年　為台南華山孤老送年菜

▲台南市佳里區泑潛幼兒園，特地於送年菜任務的第一天，由鄭如雯老師帶領12名學童，一起為台南市佳里區6位孤老送年菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，華山基金會於18日起至除夕前，全台展開三失孤老愛心年菜發送活動，偕同善士及義工，將各界認助的愛心年菜，送至華山所服務的長輩手中。

長期熱心公益的佳里區泑潛幼兒園，特地於送年菜任務的第一天，由鄭如雯老師帶領12名學童一起為台南市佳里區孤老送年菜，從獨居的吳爺爺家開始，預計服務6位長輩，搭配精心練習的「恭喜恭喜新年舞蹈秀」，要讓孤苦無依的阿公、阿嬤們感受兒孫滿堂的喜悅。

佳里區泑潛幼兒園已多次參與華山佳里天使站各項公益活動，社福團體近2年來受疫情影響，捐款下滑但待助長輩卻激增，因此鄭如雯老師挺身號召師生們，一同參與華山基金會第19屆「愛老人愛團圓」捐年菜助孤老公益活動，協助籌募常年服務經費及愛心年菜，從一己之力開始，盼善念能夠循環下去，持續讓貧困的弱勢老人，都能得到社會大眾的幫助。

今日看到那麼多的兒孫輩們來關懷，獨居的吳爺爺更是有感而發，也分享他幼年艱困的生活環境，提醒小朋友們都要惜福。

華山基金會2022愛心年菜公益活動即將邁入最後階段，遺憾的是至今經費募集不到一半，心急如焚呼籲民眾共襄盛舉、寒冬送暖，捐助孤老愛心年菜，每份700元，讓阿公、阿嬤們也能有個溫暖的好年。愛心專線：(06)722-7473蔡先生。