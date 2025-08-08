　
民生消費

年底最夯質感路跑登場！德國雙人路跑活動限時開放報名、限量收藏級物資包等你搶

▲▼德國雙人,高CP,鑄鐵鍋抱枕。（圖／德國雙人提供）

▲德國百年精品廚具德國雙人將舉辦「ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑」。（圖／德國雙人提供，下同）

生活中心／綜合報導

全台路跑季將進入最熱血的年底高峰，近日一場首次亮相的品牌路跑更在社群掀起熱烈討論，原來是料理愛好者與專業廚師推崇的德國百年精品廚具德國雙人宣布，將於2025/12/21在新北大都會河濱公園水漾啵啵廣場，舉辦品牌首場路跑活動「ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑」，祭出一系列限定物資包與完賽禮，包括品牌T-shirt、鑄鐵鍋造型抱枕毯、環保袋、品牌隨行杯、兩人同行再送護腕組等高質感周邊。活動當天憑跑者號碼布上抽獎聯參與抽獎，就有機會抽中雙人為跑者們準備的ZWILLING經典刀具、STAUB鑄鐵鍋、餐具等總值破萬元的多項好禮。不僅吸引品牌愛好者關注，直呼一定要搶到一系列的台灣限定收藏紀念品，報名熱度也持續升高，吸引不少家庭與雙人組合報名參加！

社群中對於路跑活動的限量周邊更是討論爆表，這場活動不僅是德國雙人首次在台舉辦的品牌路跑，更是品牌百年來「健康生活」理念的延伸實踐。一直以來，德國雙人致力於打造優質廚具，讓食材保留原汁原味，並透過真空保鮮技術延長食物鮮美，協助人們在日常中維持營養與健康，相聚共享美好時光。此次推出路跑活動，正是希望將「料理凝聚情感、品質守護健康」的品牌精神，延伸到戶外，邀請大家走入陽光，與家人、朋友一同享受運動帶來的健康樂趣與陪伴。

活動主軸「Be Active, Stay Healthy!」強調健康不只是吃得好，更是願意每天為自己多走一步、為重要的人多留一點時間。德國雙人相信，料理能連結情感，而一起運動，則是另一種彼此成為動力與支持的陪伴方式。透過本次「ZWILLING RUN RUN」路跑活動，品牌期望鼓勵更多人將對生活的熱愛落實在每一天的行動裡，無論是鍋具中慢火燉煮的溫暖，還是賽道上彼此加油的笑聲，都是對健康生活最真摯的詮釋。

▲▼德國雙人,高CP,鑄鐵鍋抱枕。（圖／德國雙人提供）

▲3.5K「活力慢跑組」可獲得市值超過4000元以上的物資包。

為了讓每種類型的跑者都能在這場賽事中找到樂趣，這次活動特別設計了兩種路線組別，從親子同樂到自我挑戰都照顧周到，3.5K「活力慢跑組」節奏輕鬆；而對於已習慣揮汗奔馳的跑者，8K「健康挑戰組」則提供一段能盡情釋放能量的賽道，無論路跑新手老手都能獲得滿滿成就感！

▲▼德國雙人,高CP,鑄鐵鍋抱枕。（圖／德國雙人提供）

▲8K「健康挑戰組」的物資包超豐富，包含ZWILLING RUN RUN排汗T-shirt、毛巾、鑄鐵鍋造型環保袋與德國雙人保溫保冰杯、鑄鐵鍋造型兩用抱枕毯等周邊商品。

除了路線安排貼心，德國雙人在物資設計上更展現滿滿誠意，報名費用只要$1080、$1380即可獲得，市值超過4000元以上的物資包，包含ZWILLING RUN RUN排汗T-shirt、毛巾、鑄鐵鍋造型環保袋與德國雙人保溫保冰杯等質感滿點的周邊商品。品牌還祭出「雙人組」的報名方案，只要兩人同行即可獲得ZWILLING RUN RUN運動護腕一組（兩入）不少網友已經開始號召朋友、伴侶、家人一起報名參加！而選擇8K組的參加者，則可加碼獲得鑄鐵鍋造型兩用抱枕毯，趣味與收藏性兼具，吸引不少鐵粉表示「就是為了這顆抱枕毯報名」，除此之外，品牌還貼心提供加購服務，想要收藏本次限量品牌周邊，絕對不能錯過！種種好康更讓這場路跑活動在報名平台上人氣飆升。

▲▼德國雙人,高CP,鑄鐵鍋抱枕。（圖／德國雙人提供）

▲質感好又實用的德國雙人保溫保冰杯是完賽禮，完賽即可二選一。

無論是為了健康、陪伴、挑戰，或是只想收藏一波高顏值限量周邊，這場ZWILLING RUN RUN路跑都為你準備好了！活動報名自即日起開放至9/30止，限量名額已掀起搶報潮，從品牌鐵粉、親子家庭到跑團夥伴，都紛紛搶先卡位。

【活動資訊一覽】

• 活動日期：2025/12/21（日）
• 地點：新北大都會河濱公園－水漾啵啵廣場
• 距離組別：3.5K / 8K
• 報名期間：即日起～2025/9/30止
• 報名網址：https://bit.ly/zw25080701

