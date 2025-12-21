凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凶嫌被說成戰士！蕭彤雯怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝） 

▲捷運中山站發生隨機砍人事件。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。前主播蕭彤雯發文呼籲，請大家不要再後製凶手照片、不要寫名字，他就只配「凶手」的稱呼，因為該被記得名字和人生故事的，應該是受害者而非加害者。

蕭彤雯呼籲不要提凶手名字

蕭彤雯發文表示，她在社群上滑到幾篇文章，內容反覆提到凶手的名字，甚至還從裝備作為切點，將凶手描繪成戰士，讓她看得火冒「超過三丈」。蕭彤雯認為，這個世界上的瘋子太多，不要讓他們覺得「幹一票大的，大家就都會知道我是誰」。

蕭彤雯：該被記得名字的是「受害者」

蕭彤雯強調，請不要再後製凶手的照片、不要再寫出凶手的名字，更不要去描述凶手的外型，因為他只配一個「凶手」的稱呼。她還提到，2014年的事件，她也不提凶手的名字，因為該被記得名字和人生故事的，應該是受害者，而不是加害者。

貼文底下，不少網友也回應，「付想出名的凶手唯一方法就是讓他一直默默無聞」、「完全認同，只有一個名稱『凶手』」、「不配被提起名字的人魔，主播的呼籲是對的」、「看到價值觀錯亂的全部檢舉」、「該記住的是那個阻擋的保全大哥」。蕭彤雯也在留言處補充，「最怕是有其他心態扭曲的人，也想仿效這種行為『被大家記住』」。

12/19 全台詐欺最新數據

余男擋張文身亡！發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門

台北市19日晚間發生隨機殺人事件，27歲男子張文先後在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈，隨後持刀攻擊路人，最終墜樓身亡，全案共造成4死11傷。事發後，看到網路上出現許多關於「為了防身要學武術」的討論，曾是日本跆拳道國手、空手道冠軍的夢多嚴肅地勸，「如果對方有武器的話，趕快跑掉！」

誠品南西恐怖攻擊張文隨機砍人煙霧彈蕭彤雯

