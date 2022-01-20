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砸萬元煮年菜被嫌！媳婦遭婆婆「羞辱31年」不忍了：讓你們也嚐嚐

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲在婆家忍了31年今年終於解脫。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

女人何苦為難女人！一名媳婦連續31年自掏腰包，過年給婆婆1萬紅包，再自己上網訂購年菜、準備三牲等，每年都忙得身心俱疲，卻還是被婆婆嫌「不夠豐盛不夠好」，反觀婆婆對其他兒女的大方態度，自己完全是被吃死死，今年終於想通，要來個絕地大反撲。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，「結婚31年了，今年我終於不用再擔心過年採買年貨跟準備年菜事宜」，因為今年一家子終於從婆家搬出來住，這31年來她的薪水都是投入家用開銷，過年還要包1萬給婆婆「買菜」，名義上是說買菜，實際年菜訂購還是由她負責。

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▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲媳婦出錢出力還是被嫌。（示意圖／CFP）

最讓原PO看不慣的是，老公的兄弟姊妹每年回來，只負責包紅包逗婆婆開心，自己在廚房忙進忙出、張羅年菜，不僅沒換來一句感謝，反倒還被婆婆冷嘲熱諷說菜色不夠好，「今年換我們這一家子當甩手掌櫃，負責吃吃喝喝、嫌東嫌西的，讓你們也嚐嚐我這些年來的感受。」

網友紛紛佩服地說，「31年，真佩服妳的耐心！恭喜熬出頭了」、「31年，好可怕的歲月，恭喜妳自立門户，今年回去當客人了」、「能忍這麽久，你應該已經是哲學家了」、「而且要晚點到，這樣子才能坐下馬上吃」、「媳婦熬成婆了恭喜」、「男人的態度決定媳婦在婆家的高度」。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

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