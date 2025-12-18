　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推「ANNA SUI聯名三麗鷗」周邊　Kitty、大耳狗變哥德風

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN繼2021年與國際設計師品牌ANNA SUI首度合作，引爆搶購潮後，睽違2年將於2026年新春推出「ANNA SUI×三麗鷗跨界聯名」快閃購活動，以哥德式紫黑美學，集結酷洛米、Hello Kitty、大耳狗、黑貓、獨角獸等人氣角色，推出超過25款限定商品，從居家生活、外出旅遊、3C配件一次網羅。

▲▼7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／業者提供）

▲7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊，集結酷洛米、Hello Kitty、大耳狗等。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，此次聯名主打MZ世代的時尚風格與收藏熱潮，商品價格從149元至4999元不等，涵蓋居家、外出、3C三大主軸。其中「限量飲料提袋」共7款，每款149元；「限量珍珠包＋絨毛玩偶」6款隨機，加價購299元，是粉絲最想收藏的入門款。

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲旅行周邊。（圖／記者林育綾攝）

旅行控可入手「21吋鋁框雙鎖扣行李箱＋行李吊牌組」兩色，加價購2999元、「旅行收納四件組」799元、「手提化妝包」599元，兼具時尚與實用性。

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「WOKY鉑陶瓷雙引杯」3款各799元。（圖／記者林育綾攝）

日常配件部分，「WOKY鉑陶瓷雙引杯」3款各799元、「晴雨兩用傘」3款299元、「洞洞鞋」499元、「時尚風雨衣」899元皆為高人氣實用單品。

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲還有多款聯名3C用品。（圖／記者林育綾攝）

聯名3C品有「LAPO行動電源」4款，每款1699元、「真無線藍牙耳機」799元、「防塵蓋延長線」899元、「復古稅率造型計算機」499元，「三合一磁吸充電應燈（KITTY）」990元，還有「kinyo負離子吹風機」799元，萌感與機能兼具。

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「限量水晶麻將組」4999元。（圖／記者林育綾攝）

居家和餐廚儀式感，推薦「4L鴛鴦電火鍋」1999元、「限量水晶麻將組」4999元、「公仔馬克杯」4款499元、「陶瓷碗2入組」299元、「陶瓷下午茶盤2入組」399元，從餐桌到牌桌都能打造萌酷氛圍。

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬克杯充滿儀式感。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲碗盤組。（圖／記者林育綾攝）

粉絲也可鎖定「安全帽」799元、「三用翻轉絨毛枕」549元及「限量Anna Sui x Sanrio防塵蓋延長線」899元等品項，作為新年禮物或自用都相當吸睛。

▲▼7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，此次合作以紫、黑為主色調，融合ANNA SUI神秘哥德美學、三麗鷗角色可愛元素，展現「酷甜並存」的時尚風格。活動將於2026年1月1日上午11點起至2月1日23點59分，全台門市快閃購，會員消費不限金額報會員手機即可購買。2026年2月2日至2月24日還可透過「小7集點卡」以6點加價購方式搶購剩餘數量，售完為止。

全家旗下時尚品牌「Convenience Wear」與Netflix人氣美劇《怪奇物語》聯名，將影集經典配色，打造為6款服飾、文具單品，目前已在台灣、日本同步上市。

▲全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

此次是品牌歷年來規模最大的合作系列，開發商品包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）、在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」（售價169元）；還首次加入與國際文具大廠KOKUYO共同開發的文具系列，像是「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計。

