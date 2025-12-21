張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

記者陳俊宏／綜合報導

27歲男子張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。對此，律師顏紘頤表示，Threads有人詢問，張文的父母需要變賣家產，去賠償給受害者家屬嗎？很多人都說不用，理由是罪不及家人，但這個答案並不完全正確；說要賠償的人，也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。

▼張文父母。（圖／記者陸運陞攝）



有限責任的限定繼承

顏紘頤在臉書說，因為我們的繼承法制，是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為，所造成的全部損害賠償責任；不過，還是可以主張限定繼承或拋棄繼承，來減輕或免除責任。

顏紘頤指出，從新聞來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人了，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任；但除非他的父母沒有拋棄繼承，又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。

顏紘頤提到，所以除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償（180萬元），很無奈也很現實；之前三峽大車禍的被害人也是類似情形，因應之道，只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險），來保障自己及家人了。

▼張文父母。（圖／攝影中心）



張文爸媽：從沒想過會發生這種事

張文原本與父母以及哥哥，住在桃園市楊梅區一棟三層樓的透天厝。張文父母表示，小孩長大後，哥哥在高雄工作，偶爾才會回桃園探望父母；張文則是堅持畢業後要去當兵，不顧家人反對，但在自從當兵酒駕被汰除之後，幾乎都沒有回家，最後知道張文的消息是在做保全。

張文父母指出，曾經想找過張文，但怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以根本出乎意料之外。只是2年多沒回家的兒子釀下大禍，他們也只能不斷拭淚。

▼張文學生時期模樣。（圖／民眾提供）