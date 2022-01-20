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歲末年終關懷獨老　台電台南區處偕華山、創世送年菜紅包賀年

▲台電台南區處人員自行籌募捐助金額共12萬6千元整，贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處人員自行籌募捐助金額共12萬6千元整，贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處協助慈善團體行之有年、不遺餘力，在歲末年終之際，台電人員自行籌募捐助金額共12萬6千元整，贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長一同訪視獨居老人，關懷長者健康並預祝新年快樂，希望一起過個溫暖好年！

創世基金會今年舉辦第32屆植物人常年服務暨寒士吃飽30活動，因應疫情安全措施，今年續採「送禮到家」形式辦理，一份植愛年禮及應急紅包，親送至弱勢家庭，更顯溫馨。結餘款項則將轉作為植物人常年服務使用。台南區處捐助6萬6千元整，預計可認助60份寒士年禮及過年應急紅包。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，過去民眾熱心隨手捐贈發票，後因新增千萬獎項及電子發票盛行，捐贈比例大幅降低，現在推廣長期小額捐款，希望熱心民眾多加支持。

▲台電台南區處人員自行籌募捐助金額共12萬6千元整，贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華山基金會今年度舉辦2022常年服務暨第19屆「愛老人 愛團圓」公益行動。華山基金會關懷三失老人，讓孤老安心過年，台電台南區處同仁串聯愛的力量，於農曆春節前夕一同伸出援手幫助失能、失智、失依老人，捐助六萬元整，預計可提供85位獨居老人一份美味的年菜。

台南區處業務副處長岳小娟率員與華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀，一同拜訪及關心獨居長輩的健康狀況，除送上年節禮品與紅包，並叮囑長輩定時用藥，注意保暖，期許老爺爺奶奶們常保身體健康，心情愉快，一起歡喜迎接農曆新年。吳站長表示，這些爺爺奶奶們多是因為親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，更需要社會大眾的關心，很感謝台電長期以來一直支持關懷獨老的慈善活動，是社會關懷的正面表率。

台電台南區處同仁每年歲末年終自發捐款，希望收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖。弱勢族群在艱困環境與疫情衝擊下生活更加不易，台南區處希望藉由這些活動，能引起善心民眾的共鳴，一同提燈為弱勢族群點亮光明的道路。

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