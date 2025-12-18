全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

▲全聯冬至湯圓優惠，多款聯名限定包裝超萌。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冬至湯圓戰開打！全聯攜手韓國人氣IP「DINOTAENG」推出超萌聯名限定「提拉米蘇湯圓」與「呆萌町一起吃湯圓組」，主打可愛湯匙與創新甜品口味。家樂福則以OPENPOINT會員10倍點數加碼，湯圓品項全面特價；7-ELEVEN 引進美樂蒂×Kuromi 周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。

▲桂冠湯圓與韓國人氣IP「DINOTAENG」聯名限定組合。（圖／業者提供）

★全聯

全聯迎接冬至，推出桂冠湯圓與韓國人氣IP「DINOTAENG」聯名限定組合，全新「提拉米蘇湯圓」嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉、可可粉，外皮帶淡淡咖啡香，不論煎、煮、炸都能吃出經典甜點風味，「桂冠 提拉米蘇／紫糯米芋泥／焦糖布丁湯圓（10入）」12月21日前每盒69元。

▲加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」。（圖／業者提供）



全聯加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」兩款口味，隨機附贈可愛「DINOTAENG」造型湯匙，12月21日前每盒159元。

另有「晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵／芝麻／花生」每包69元，Q彈外皮搭配濃郁內餡，搭飲品或冰吃都合適。

▲Kenji健司推出「濃醇芝麻草仔粿湯圓」、「香濃花生紅龜粿湯圓」。（圖／業者提供）

此外，全聯同步販售創意「粿」湯圓系列，Kenji健司推出「濃醇芝麻草仔粿湯圓」、「香濃花生紅龜粿湯圓」兩款新口味，每包59元。芋泥控必吃「連珍紫米皓月湯圓」每包109元。

▲鹹湯圓控也有優惠。（圖／業者提供）

鹹湯圓控可選搶先上架的「蒸荐康爆漿鹹湯圓」單包169元、第2件5折，平均126.5元；熱賣款「佳味食品鹹湯圓 客家／海味」同步販售，各包100元，甜鹹一次滿足。

★家樂福

家樂福即日起至12月21日推出冬至暖身優惠，會員獨享OPENPOINT加碼10倍點數。桂冠湯圓（芝麻、花生、鮮肉）200克售價48元，新品「提拉米蘇湯圓」69元；另有「客家鹹湯圓」75元、「阿華田包餡小湯圓」69元；義美湯圓（芝麻、紅豆、花生、鮮肉）200克42元，小湯圓240克同價，甜鹹通通有。

▲7-11引進「美樂蒂×Kuromi」周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

想就近買湯圓，7-ELEVEN即日起至12月23日，推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠，除了經典的花生、芝麻、鮮肉湯圓，今年引進「美樂蒂×Kuromi」周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓（售價92元）」，更獨家加碼購買指定湯圓，可用99元加購「美樂蒂×Kuromi 餐具組」。

還有傳統與創意兼具的「粿」湯圓，「濃醇芝麻草仔粿湯圓」及「香濃花生紅龜粿湯圓」（售價79元）。

▲7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓」。（圖／業者提供）

更獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」微波加熱就能即食，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯搭配出完美比例，12月19日至21日更有周末限定活動，桂冠湯圓系列3件7折、健司湯圓系列59元優惠。