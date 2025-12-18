　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

▲▼全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲全聯冬至湯圓優惠，多款聯名限定包裝超萌。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冬至湯圓戰開打！全聯攜手韓國人氣IP「DINOTAENG」推出超萌聯名限定「提拉米蘇湯圓」與「呆萌町一起吃湯圓組」，主打可愛湯匙與創新甜品口味。家樂福則以OPENPOINT會員10倍點數加碼，湯圓品項全面特價；7-ELEVEN 引進美樂蒂×Kuromi 周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。

▲▼全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲桂冠湯圓與韓國人氣IP「DINOTAENG」聯名限定組合。（圖／業者提供）

★全聯

全聯迎接冬至，推出桂冠湯圓與韓國人氣IP「DINOTAENG」聯名限定組合，全新「提拉米蘇湯圓」嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉、可可粉，外皮帶淡淡咖啡香，不論煎、煮、炸都能吃出經典甜點風味，「桂冠 提拉米蘇／紫糯米芋泥／焦糖布丁湯圓（10入）」12月21日前每盒69元。

▲▼全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」。（圖／業者提供）

全聯加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」兩款口味，隨機附贈可愛「DINOTAENG」造型湯匙，12月21日前每盒159元。

另有「晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵／芝麻／花生」每包69元，Q彈外皮搭配濃郁內餡，搭飲品或冰吃都合適。

▲▼全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲Kenji健司推出「濃醇芝麻草仔粿湯圓」、「香濃花生紅龜粿湯圓」。（圖／業者提供）

此外，全聯同步販售創意「粿」湯圓系列，Kenji健司推出「濃醇芝麻草仔粿湯圓」、「香濃花生紅龜粿湯圓」兩款新口味，每包59元。芋泥控必吃「連珍紫米皓月湯圓」每包109元。

▲▼全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲鹹湯圓控也有優惠。（圖／業者提供）

鹹湯圓控可選搶先上架的「蒸荐康爆漿鹹湯圓」單包169元、第2件5折，平均126.5元；熱賣款「佳味食品鹹湯圓 客家／海味」同步販售，各包100元，甜鹹一次滿足。

★家樂福

家樂福即日起至12月21日推出冬至暖身優惠，會員獨享OPENPOINT加碼10倍點數。桂冠湯圓（芝麻、花生、鮮肉）200克售價48元，新品「提拉米蘇湯圓」69元；另有「客家鹹湯圓」75元、「阿華田包餡小湯圓」69元；義美湯圓（芝麻、紅豆、花生、鮮肉）200克42元，小湯圓240克同價，甜鹹通通有。

▲▼超商冬至優惠，7-ELEVEN冬至優惠。（圖／業者提供）

▲7-11引進「美樂蒂×Kuromi」周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

想就近買湯圓，7-ELEVEN即日起至12月23日，推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠，除了經典的花生、芝麻、鮮肉湯圓，今年引進「美樂蒂×Kuromi」周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓（售價92元）」，更獨家加碼購買指定湯圓，可用99元加購「美樂蒂×Kuromi 餐具組」。

還有傳統與創意兼具的「粿」湯圓，「濃醇芝麻草仔粿湯圓」及「香濃花生紅龜粿湯圓」（售價79元）。

▲▼超商冬至優惠，7-ELEVEN冬至優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓」。（圖／業者提供）

更獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」微波加熱就能即食，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯搭配出完美比例，12月19日至21日更有周末限定活動，桂冠湯圓系列3件7折、健司湯圓系列59元優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

更多熱門

相關新聞

本周日「超罕見轉運日」來了！曝1禁忌加倍奉還

本周日「超罕見轉運日」來了！曝1禁忌加倍奉還

下次要等80年！命理師王老師指出，12月21日「冬至+天赦日」是80年一遇的超強轉運日，錯過要等到2105年。他表示，這天宜向玉皇大帝祈求赦罪、補財庫，可清除壞運、催旺財氣。命理師柯柏成則提醒，天赦日許願特別靈驗，但禁忌是「不得殺生、惡口傷人」，違者果報加倍。

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

取貨免帶證件！兩大超商導入「數位憑證皮夾」　掃手機秒領包裹　　

取貨免帶證件！兩大超商導入「數位憑證皮夾」　掃手機秒領包裹　　

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

關鍵字：

冬至湯圓全聯家樂福7-ELEVEN

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面