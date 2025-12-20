超商超市「冬至優惠」懶人包　超萌酷洛米包裝、燒仙草買1送1

▲迎接冬至，超商、超市量販紛紛推出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接冬至，超商、超市量販紛紛祭出優惠，包括全聯等通路推出桂冠與「短尾矮袋鼠 DINOTAENG」聯名話題湯圓，7-ELEVEN引進美樂蒂與酷洛米限定包裝；全家推出燒仙草買1送1、芝麻糊嚐鮮價。萊爾富、OKmart、家樂福等，多家促銷同步開打，甜鹹湯圓都有。

★ 7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至12月23日推出指定湯圓優惠，任選2件88折、3件75折。除了經典花生、芝麻、鮮肉湯圓外，今年特別引進「美樂蒂×Kuromi」周年限定包裝「紫糯米芋泥湯圓」（售價92元），購買指定湯圓可用99元加購同款餐具組。

▲7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓」。（圖／業者提供）

另有兼具創意與傳統的「濃醇芝麻草仔粿湯圓」與「香濃花生紅龜粿湯圓」（售價79元），微波即食的「關北紅豆湯湯圓」（售價69元）。

即日起至12月21日推出周末限定活動，桂冠湯圓系列3件7折、健司湯圓系列每包59元，可超值入手應景甜點。

★ 全家

全家便利商店主打冬至暖飲與甜湯，Let’s Tea冬季新品「芝麻糊糊」嚐鮮價59元，活動至2026年1月6日，滑順芝麻香搭配花生碎與雙色地瓜圓，並可至全家LINE官方帳號參加活動抽19元優惠券。

人氣熱飲「燒燒仙草」以新竹關西天然仙草熬製，搭配地瓜圓與蜜紅豆，推出「買1送1」或「單杯39元」優惠。

湯圓方面，實體店集結15款人氣品項，即日起至2026年3月4日推出「任選2件8折、3件75折」。購買指定桂冠湯圓加價99元，即可獲得限量矮袋鼠Dinotaeng鑰匙圈，或三麗鷗餐具。

▲萊爾富多款湯圓優惠。（圖／業者提供）

★ 萊爾富

萊爾富即日起至12月31日湯圓「任選2件8折、3件75折」。主打健司創新粿系湯圓，包括「濃醇芝麻草仔粿湯圓」與「香濃花生紅龜粿湯圓」，外皮Q彈、內餡飽滿；另有桂冠×DINOTAENG聯名「提拉米蘇湯圓」與三麗鷗「美樂蒂×Kuromi紫糯米芋泥湯圓」，甜蜜應景又可愛。

此外也鎖定進補需求，攜手全國漁會推出「麻油鱸魚湯」、「藥膳鱸魚湯」各售85元（單件79元、任2件145元），以及「澎湖海菜魚丸湯」（單件59元、2件99元）。溫潤湯頭配上魚肉鮮甜，暖胃又補元氣。

▲OKmart 桂冠湯圓系列任選「2件8折、3件75折」。（圖／業者提供）

★ OKmart

OKmart即日起至12月31日推出冬至檔期優惠，桂冠湯圓系列（花生、芝麻、鮮肉）任選「2件8折、3件75折」，鍋物系列任選2件92折、3件88折，桂冠貢丸優惠價86元，甜鹹都能一次入手。

12月19日至21日「會員周末超值選」同步登場，「隨緣沙茶豆腐湯麵」買1送1，「百吉大雪糕」任2件59元，「百吉×COCO奶茶兄弟雪糕」特價29元，成為追劇與宵夜時段最夯組合。

▲全聯冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

★ 全聯

全聯迎接冬至，攜手桂冠推出多款創新湯圓。「提拉米蘇湯圓」每盒69元，選用義大利馬斯卡彭起司與UCC咖啡粉、可可粉，煎、煮、炸都能吃出甜點級香氣。另有「紫糯米芋泥」、「焦糖布丁」湯圓同價販售。

▲全聯加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」。（圖／業者提供）



加碼推出「DINOTAENG呆萌町一起吃湯圓組」每盒159元，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，隨機附贈造型湯匙。

其他熱銷品項包括「晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵／芝麻／花生」每包69元、「Kenji健司湯圓」各59元、「連珍紫米皓月湯圓」109元。鹹湯圓有「蒸荐康爆漿鹹湯圓」單包169元、第2件5折（平均126.5元），以及「佳味食品鹹湯圓 客家／海味」每包100元。

★ 家樂福

家樂福即日起至12月21日推出冬至暖身優惠，會員獨享OPENPOINT點數10倍回饋。主打「桂冠湯圓」芝麻、花生、鮮肉口味200克售價48元，新品「提拉米蘇湯圓」69元，「客家鹹湯圓」75元，「阿華田包餡小湯圓」69元。

另有「義美湯圓」芝麻、紅豆、花生、鮮肉等口味200克42元，小湯圓240克同價，甜鹹皆可挑選。多款應景品項一次選齊，讓民眾輕鬆備好冬至圍爐必備湯圓。