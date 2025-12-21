　
生活

冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

▲▼冬至，湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲冬至習俗要吃湯圓。（圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「冬至」，清水孟國際命理小孟老師分享6大禁忌，像是不可以房事，容易陽氣外洩，導致陰氣入體傷到元神；此外，生肖屬「羊、馬、雞、龍」財氣噴湧！財運從冬至一路旺到跨年後。

小孟老師在臉書說，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長、白天最短的日子，因此古人會認為，冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代，冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜祖先。

►冬至6大禁忌

1、不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛，容易陽氣外洩，導致陰氣入體傷到元神。

2、晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為「鬼節」，建議晚上9時後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3、嫁出去的媳婦不要回娘家

冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病，回家後會傳染給公婆。公婆大多年長，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4、不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳。又冬至有「小過年」的意涵，若在冬至陰氣旺盛，會影響來年運途。

5、吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞。雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6、忌逞凶鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

►4生肖財氣噴湧

TOP 4：屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人相助；加上本身工作運極旺，有機會讓財運開創紅盤。再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP 3：屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈。好在風水輪流轉，運勢開始反轉，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢把財運也拉升。

TOP 2：屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時，你的財運依舊在水準之上，為荷包累積豐厚財富。

TOP 1：屬羊

屬羊的拼勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色。有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

冬至小孟老師

