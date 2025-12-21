獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

▲張美玉醫師分享90歲長者還有性愛的故事，讓她大讚「法拉利老了，還是法拉利」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／綜合報導

90歲還能正常性愛！這可是真實發生，泌尿科醫師張美玉就分享近期一起門診經驗，一名90歲老翁日前由女兒陪同看診，沒想到檢查結果讓醫師相當震撼之外，女兒的一句話「我爸爸昨晚還跟我媽媽做愛做的那件事，你覺得他有沒有病啊」？讓張美玉醫師大讚「法拉利老了還是法拉利」。

張美玉表示，這名90歲的老先生在60歲的女兒陪同下來看診，原本只是要看包皮發炎，但沒想檢查之後，老先生行走不但穩健、精神清楚，不需攙扶，數據更是超乎想像，超音波檢查攝護腺大小約18公克，接近40歲以下男性水準，解尿後殘尿量低於5c.c.，雙側腎臟大小勻稱，無水腫、結石或萎縮，腎功能指標肌酸酐為 0.9，整體泌尿系統狀況相當理想。

張美玉直言，這樣的數據在90歲男性身上並不常見，「甚至比許多中壯年男性還好」。不過就在診療接近尾聲時，女兒壓低聲音向醫師詢問一句：「我爸爸昨晚還跟我媽媽做愛做的那件事，你覺得他有沒有病啊？」張美玉醫師聽完之後反問女兒「如果一個小鮮肉又年輕又帥，上半身裸露在你面前，你會不會有心動的感覺，會不會有流口水的感覺？」

她進一步解釋，如果答案是「完全沒有感覺」，那才需要注意，「不是情慾完全消失，就是可能有乾燥症，連口水都分泌不出來。」張美玉強調，一名90歲的長者若仍保有情慾，且能完成正常性愛，代表性功能健康、心理狀態穩定，整體身體狀況也相當良好，「因為性功能好，往往代表身體真的很健康。」

她指出，臨床上長期觀察發現，性功能與心血管健康、荷爾蒙狀態、心理狀態與生活活力高度相關，能維持性功能，往往代表身體各系統運作穩定。不過張美玉也提醒，社會對高齡者常存在過度去性化的刻板印象，但從醫學角度來看，情慾並不會因年齡自動消失，只要安全、健康，都是正常的生命表現。

「長壽很重要，但長壽又健康，才是長壽真正的意義。」她呼籲，這起案例也提醒醫界與社會，應重新思考什麼才是真正的健康老化。