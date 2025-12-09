攜手在地名店！亞伯樂「伯樂品城」以原酒風味與城事脈絡　閱讀在地日常

圖、文／亞伯樂提供

單一麥芽威士忌精品品牌亞伯樂（Aberlour）自始即秉持「越懂得，越值得」的品牌信念，深知真正的品味源自對細節的敏銳洞察與生活的具體實踐。亞伯樂以百年雙桶工藝與小批次精神，陪伴品味者在風味中讀懂生活。今年12月，亞伯樂將這份「懂」帶向文化底蘊深厚的南臺灣，在代表閱讀與城市美學的誠品生活台南，以及象徵在地創生與城市想像的StableNice，推出「伯樂品城」讀飲計畫。邀請懂風味、懂城事、懂閱讀的你，一起進入台南的「品城」旅程。

巨型雙桶限定品飲空間首度登陸府城 獨獻伯樂限定書單與主題講座

2025年12月，亞伯樂選擇將計畫起點落於建築獲得世界設計大獎首獎的「誠品生活台南」。在這裡，亞伯樂推出以三個「原」為靈感的主題選書系列：「傳世原酒」、「傳世原著」、「台南在地原生」，呼應其A’bunadh 小批次原酒的精神，也象徵從核心出發、延展風味與知識的廣度。盛邀台南知名散文作家、《俗女養成記》原著作者江鵝老師主持現場講座，從城市、味覺與記憶的交疊切入，帶領讀者在城市故事與酒香層次間，讀懂生活的多重深度。

▲亞伯樂在誠品生活台南推出以三個「原」為靈感的主題選書系列：「傳世原酒」、「傳世原著」、「台南在地原生」。

此外，此次計畫更將亞伯樂日前於臺中爵士音樂節中，引爆威士忌市場話題的巨型雙桶品飲空間，完整鉅獻府城，邀請台南的伯樂親品12年雙桶熟成與雪莉桶原酒A’bunadh，體會風味與工藝在生活中的細緻落腳。

▲亞伯樂將雙桶品酩快閃店鉅獻府城，讓台南的伯樂體會風味與工藝在生活中的細緻落腳。

深入台南在地伯樂 以行動證明品牌地方共生精神

今年「伯樂品城」計畫以更深的方式走入台南日常。12月起，亞伯樂與台南最具文化溫度的在地創生空間 StableNice三館——StableNice Cafe、StableNice Express與Bar Loftice展開為期三個月的合作，延伸為一條從老屋、車站到巷弄的生活路徑，讓酒與城市的連結自然流動。這次合作最受矚目的亮點，是由 T.C.R.C.創辦人黃奕翔(阿翔)特別為亞伯樂創作的三款限定調酒。其靈感來自台南的甜感、四季水果與亞伯樂雙桶熟成的果香與太妃韻味，三款調酒將同時在StableNice的三個據點販售，讓消費者無論走進哪一個場域，都能品嚐台南風味與亞伯樂工藝交織的樣貌。StableNice也為此合作推出多款以亞伯樂風味為靈感的主題餐點——像是以亞伯樂12年入味的可麗露、蘋果肉桂卷，完美呼應雪莉桶馥郁風味的照燒義大利麵——三館同步供應，讓風味不只出現在杯中，也出現在台南人的日常飲食裡。

▲亞伯樂與台南最具文化溫度的StableNice三館——StableNice Cafe、StableNice Express與Bar Loftice展開合作，讓酒與城市的連結自然流動。

StableNice與亞伯樂更將舉辦一系列二十場品酩講座，邀請多位與台南具有深度連結的伯樂們共同參與。他們從風味、城市、記憶與土地的角度出發，帶領來訪者在舊時光保留下的空間裡，一邊聆聽城市、一邊品飲酒香。這裡的每一場講座都像是一種慢讀城市的方法，每一杯也像是台南重新翻出的新頁。同時，呼應閱讀城事，更展開了循環閱讀企劃，以盲書交換型式，歡迎任何愛書人來店探索誠品針對亞伯樂原酒的選書推薦。帶著一本自己喜歡的好書，在便條紙上寫下對書籍的描述，並挑選一本現場喜歡的好書帶回家。不需消費，讓別人的愛書成為你的新歡！

▲亞伯樂攜手StableNice展出循環閱讀企劃，以盲書交換型式，歡迎任何愛書人來店探索誠品針對亞伯樂原酒的選書推薦。

除此之外，亞伯樂更攜手台南三家極具代表性的酒吧——Bar Home、Phowa與T.C.R.C.——在各自店內各打造了一款期間限定販售。每一款都保留了酒吧獨特的風味語彙，重新詮釋亞伯樂的深度，六種個性、六種節奏，讓亞伯樂的風味在城市裡展現截然不同的表情。六款調酒以三館為軸線自由流動，也讓來訪者無論走到哪一個合作地點，都能品嚐到「台南與亞伯樂」的共同創作。

在活動期間，只要加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，到這三家合作酒吧任一店內消費，即可獲得亞伯樂12年雙桶熟成的純飲一杯，以最純粹的方式感受經典果香與木質調性，亦是此次台南限定活動的隱藏賞味亮點。

12月至2月期間限定《伯樂品城 讀飲計畫》品味筆記

亞伯樂攜手台南在地名店StableNice，於12月至2月推出三大期間限定企劃，串連老屋文化、品酩美學與城市生活風景，深入台南，以行動發揚在地共生精神，一同展開一場閱讀品味之旅，品書，也品城。

品味筆記1：伯樂品城 系列講座 & 品酩體驗

• 集結台南在地文化工作者、設計師、藝術策展人、名廚與調酒師，共同從「空間、飲食、品牌、藝術」等角度分享城市故事。

• 每場均可品鑑四款酒品 ∣ 經典雙桶熟成12年 / 金獎雙桶熟成14年 / 雪莉桶原酒 / 波本桶原酒

• StableNice BLDG. / StableNice Express / Bar Loftice輪流舉辦。

• 報名費NT$200元，當日現場可全額折抵購買亞伯樂酒款消費金額，每人每次僅限折抵乙次

品味筆記2：循環閱讀企劃

• 誠品針對亞伯樂原酒選書推薦，民眾可攜一本書、寫下推薦語並交換一本現場喜歡的新書，不需消費即可讓別人的愛書成為你的新歡！

• StableNice BLDG. / StableNice Express / Bar Loftice 皆有此活動。

品味筆記3：期間限定特調 & 特餐

• 攜手亞洲50大酒吧T.C.R.C靈魂人物黃奕翔(阿翔)，於店內供應三款調酒與三款餐點，期間限定，錯過不再！

• StableNice BLDG. / StableNice Express / Bar Loftice 皆可點購。

品味筆記4：台南三家酒吧攜手限定特調

• T.C.R.C / Phowa / Bar Home 推出十二月限定特調，三款各具特色揭開亞伯樂12年雙桶風味。

• 凡於此三間酒吧，加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號可兌換品鑑亞伯樂12年。

品味筆記5：巨型雙桶品飲空間 首度登陸府城

• 地點：台南市南區中華西路一段 (台南誠品1F東側地磚區 | 碳佐好日廣場)

• 時間：每週一至週五17:00-20:00，每週六至週日15:00-20:00

• 凡於亞伯樂「伯樂品城」品飲空間，加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即可兌換品鑑。

品味筆記6：誠品獨獻伯樂 限定書單與主題講座

• 以三個「原」—「傳世原酒」、「傳世原著」、「台南在地原生」作為主題書單，讓讀者能藉由不同主題的文學作品、名家原著、主題企劃，更加深入參透亞伯樂原酒酒款別於獨樹一格的造酒奧秘。

• 地點：台南市南區中華西路一段76號 (台南誠品書店4F)

• 時間：書展每週一至週五11:00-22:00，講座12/20 (六) 15:00-16:30

• 12/20更盛邀《俗女養成記》作者江鵝老師分享台南與味覺記憶，帶領聽眾感受味蕾與記憶的深層連結，餵養她成長的台南文化與文學。

更多活動資訊、講座時程與報名方式，請至ACCUPASS《伯樂品城 讀飲計畫》查詢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。