痔瘡手術9天後離世 陸女生前腿、臀嚴重疼痛



▲痔瘡。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅天水一名61歲的婦人日前接受了痔瘡手術，沒想到術後身體嚴重不適，僅9天就離世。婦人的兒子控訴，母親術後出現腿部疼痛等身體異常，卻未得到醫院充分重視與全面檢查，診療過程有嚴重問題。

根據陸媒報導，婦人的兒子石先生表示，母親王女士12月1日在天水市中醫醫院肛腸科就診， 2日因痔瘡問題在該醫院接受了相關手術，術後一直住院觀察，「本來覺得痔瘡手術是風險比較低的小手術，而且20年前我媽也在這家醫院做過同樣的手術，當時覺得還可以，再加上離家近，就選擇了這裡。」

石先生說，術後第6天，也就是12月8日，母親出現高燒症狀，體溫升至39度，次日退燒後便感到臀部、腿部疼痛。石先生向醫生反映了相關情況，「大夫說這是正常現象，可能是術後反應。」但到了12月10日，母親腿部疼痛加劇，夜間無法入睡，石先生的父親三次前往值班室向值班醫生求助，「但大夫沒來病房查看。」

家屬11日再次向醫生反映了王女士雙腿疼痛的情況，「醫生說不行就拍個X光片，看看是不是骨折，結果顯示沒骨折，就開了止痛針。」石先生回憶，止痛針注射後，母親的疼痛並未得到緩解，「醫生說沒辦法，還說腿能活動就不是骨折，推測說可能是心理作用，我問能不能再查一查，但醫生並沒有安排其他檢查。」

11日午飯後不久，石先生的母親開始出現口齒不清的症狀，「我立刻喊來醫生，醫生看情況不對，先給插了氧進行搶救，但下午還是宣布搶救無效死亡。」

石先生表示，事發後他將母親的病例和搶救記錄發給專業人士諮詢，「推測可能是腿部血栓引發肺栓塞導致死亡，但具體死因還需要屍檢確認。」

石先生質疑，「按理說，痔瘡手術後需要適當活動，我媽也有在正常活動。後來她一直喊腿疼，醫生卻只查了是否骨折，我們要求進一步檢查，他們就說沒辦法。」

對此，天水市中醫醫院的工作人員表示，醫院正在處理此事，已經有專門負責的科室介入。

天水市衛健委醫政科的工作人員則說，已經瞭解到相關情況並已介入處理，此前已經與患者家屬及醫院方面進行了溝通協調，暫不便透露其他訊息。