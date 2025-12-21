　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不是保全！北捷砍人案57歲遇難者余先生　友人澄清身分：應入忠烈祠

記者董美琪／綜合報導

台北捷運隨機砍人事件，首位遇害者為57歲余先生，據了解，他每天搭捷運通勤，當天在台北車站近M7出入口處勇敢試圖阻擋27歲張文，不幸犧牲，挽救許多民眾的安全。許多網友一度轉傳他從事保全工作，如今有一些認識他的朋友與網友陸續在網上澄清，並分享他生前為人，「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。

不少認識余先生的網友在社群平台發文悼念，描述他的為人與英勇事蹟，「余先生是公司VIP客戶，同事及老客戶都與他熟識，他無私熱心，樂於教導群組朋友，是個熱血正義的好人。」另一位多年好友表示：「他學識淵博，熱心助人，為人正義，英勇犧牲，只為了讓傷害降到最小。」

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲張文隨機攻擊，造成無辜民眾遇害。（圖／民眾提供）

一位好友特別強調，余先生並非保全，而是一位資深理財高手與博學好學的人，他身材不高，卻充滿魅力，每天往返桃園與台北，勤奮努力，滿腦子都是股票專業與命理知識，「我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

其他網友則以「英雄」稱頌余先生的行為，「謝謝你，不顧生命危險衝上去攔住嫌犯，挽救了無數生命，我當時也在現場，真的被嚇到了。願你來世平安順利。」

基於尊重余家，很多網友以余大哥、余先生或余伯伯來稱呼，但也有很多網友不捨余先生的逝世，希望台灣人記得余先生的名字，記得他面對危險時的勇敢與無私。

▲台北車站遭丟煙霧蛋，煙霧瀰漫1人受傷。（圖／記者徐文彬攝)

▲台北車站遭丟煙霧彈，煙霧瀰漫1人受傷。（圖／記者徐文彬攝)

台北市長蔣萬安表示，余先生的太太提到，先生平時就是一位願意挺身而出、富有正義感，甚至是很仗義執言的人，對他離世深感心痛、不捨與感動，已裁示依自治條例從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元。

桃園市長張善政指出，余先生設籍桃園，消息令人更加沉重，市府已主動關懷家屬並尊重其心情與節奏，後續將適時提供協助，也提到另中壢仁海宮將捐助200萬元關懷死傷者及家屬。

行政院長卓榮泰則強調，政府將全力支持罹難者家屬、傷者及見義勇為者的撫卹與後續照顧。

▼北車近M8出口隨機攻擊，余先生送醫不治。（圖／ETtoday攝影中心）

▲北車M8出口煙霧彈攻擊，1人重傷送醫搶救中，現場畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

在 Threads 查看
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文上樓後 警方後續追到頂樓

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

張文平板電腦全破！詳盡定「犯案時間地點」　吃飯睡覺也都計畫

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

【行凶前先縱火】張文折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

社會熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

學者分析張文：證明自己能幹大事

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

更多熱門

相關新聞

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

針對114年12月19日晚間發生於臺北市隨機襲擊事件，總統於今（20）日至警政署聽取簡報，對於警政署及臺北市政府警察局等相關機關，第一時間都能作出應有作為表達肯定，並指示警政署專案小組應針對歹徒個人背景、犯案動機進行全面深入徹底調查，並持續強化大型活動及人潮聚集處所相關勤務作為。

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

張文奪3命　警調逃逸路線「卡關」

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

北捷4死後　竟有人提案「禁止取單名」

關鍵字：

北捷恐怖攻擊張文隨機殺人隨機砍人北捷砍人北捷隨機砍人

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

Google將永久停用暗網報告

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面