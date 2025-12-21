不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

記者董美琪／綜合報導

台北捷運隨機砍人事件，首位遇害者為57歲余先生，據了解，他每天搭捷運通勤，當天在台北車站近M7出入口處勇敢試圖阻擋27歲張文，不幸犧牲，挽救許多民眾的安全。許多網友一度轉傳他從事保全工作，如今有一些認識他的朋友與網友陸續在網上澄清，並分享他生前為人，「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。

不少認識余先生的網友在社群平台發文悼念，描述他的為人與英勇事蹟，「余先生是公司VIP客戶，同事及老客戶都與他熟識，他無私熱心，樂於教導群組朋友，是個熱血正義的好人。」另一位多年好友表示：「他學識淵博，熱心助人，為人正義，英勇犧牲，只為了讓傷害降到最小。」

▲張文隨機攻擊，造成無辜民眾遇害。（圖／民眾提供）



一位好友特別強調，余先生並非保全，而是一位資深理財高手與博學好學的人，他身材不高，卻充滿魅力，每天往返桃園與台北，勤奮努力，滿腦子都是股票專業與命理知識，「我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

其他網友則以「英雄」稱頌余先生的行為，「謝謝你，不顧生命危險衝上去攔住嫌犯，挽救了無數生命，我當時也在現場，真的被嚇到了。願你來世平安順利。」

基於尊重余家，很多網友以余大哥、余先生或余伯伯來稱呼，但也有很多網友不捨余先生的逝世，希望台灣人記得余先生的名字，記得他面對危險時的勇敢與無私。

▲台北車站遭丟煙霧彈，煙霧瀰漫1人受傷。（圖／記者徐文彬攝)



台北市長蔣萬安表示，余先生的太太提到，先生平時就是一位願意挺身而出、富有正義感，甚至是很仗義執言的人，對他離世深感心痛、不捨與感動，已裁示依自治條例從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元。

桃園市長張善政指出，余先生設籍桃園，消息令人更加沉重，市府已主動關懷家屬並尊重其心情與節奏，後續將適時提供協助，也提到另中壢仁海宮將捐助200萬元關懷死傷者及家屬。

行政院長卓榮泰則強調，政府將全力支持罹難者家屬、傷者及見義勇為者的撫卹與後續照顧。

▼北車近M8出口隨機攻擊，余先生送醫不治。（圖／ETtoday攝影中心）

