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街訪媽媽年菜口袋名單　兒子只愛炒青菜、婆媳問題上檯面差點掀家庭革命

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲街頭隨機調查路人，大多數人會在過年返鄉期待大團圓。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

過年快到了，大家最期待吃團圓飯的時刻！街訪特派員紫陽和廚師秘魯太泰Tina特別在年節前進行街訪，實際調查到底媽媽們的年菜口袋名單有哪些，還要揭露媽媽們的年菜料理祕訣是什麼！

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲嘉義小姐年菜拿手料理是豬肋排，笑說秘訣是滿滿的愛。

首先隨機調查路人「是否有返鄉過年？」、「印象最深刻的年菜料理」，意外發現北中南喜愛的年菜大不同，更出現許多意想不到的搞笑答案，來自南部的的國中生竟說「炒青菜」，讓一旁的媽媽驚呆又心寒！苗栗的阿姨則差點把客家菜都提一輪，很放得開的嘉義小姐說「最近最拿手的料理是豬肋排」並笑說秘訣是「滿滿的愛」，也有路人分享自家年菜菜色有紅燒獅子頭、糯米丸子、佛跳牆等功夫菜，光聽菜名就讓街訪特派員很羨慕「你們家也吃太豐盛了吧」。此外，不少民眾強調年菜一定要有蝦料理「比較特別的是一定要有蝦子，因為蝦子具有比較會走跳的意涵，象徵有活力的樣子」；還有長年菜「被長輩叮嚀一定不能咬斷」，象徵長命百歲、長長久久，為新年討個好兆頭。

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲年菜一定要有蝦，象徵比較會走跳的意涵。

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲新婚貼心老公負責下廚，會配合料理用油。

進一步調查「家裡平常用什麼油」，媽媽直覺回覆「我都沒有在記什麼油，有什麼油就拿什麼油」，讓兒子傻眼驚問「所以你做的時候都隨便做嗎？！」不少民眾則回覆家裡用油包括「得意的一天」、「葵花油」等，對客家菜如數家珍的苗栗阿姨則偷偷說「我自己只用葵花油，但我公婆非常講究，私下偷問我老公才跟我說公婆家都堅持用五珍寶調合油來炒菜」。有位買菜主婦更是內行專業回答「油的話要看它煎煮炒炸，用溫度高低決定用油」，一位新婚貼心老公則說「很在乎油的品質，在油的選用上，還是會配合料理去搭配」。

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲需要煎、煮、炒的蜜汁豬肋排適合用葵花油料理。

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲炸蝦需要熔點高用油，適合油質穩定的芥花油。

經過一整天激烈的街訪跟網路大調查，發現「豬肋排、炸蝦、長年菜」是票選前三名的年夜菜。因此秘魯太泰Tina也獻出專業分享，北部人比較喜歡的蜜汁豬肋排，適合使用葵花油，是一般煎、煮、炒中式料理都很適合，也是一般家庭最常備的用油；中部人比較喜歡口味爽朗的椒鹽鹹酥蝦建議使用芥花油，因為100%純芥花油油質穩定，適合高溫烹調使用。南部人比較喜歡傳統古早味菇燴長年菜，建議搭配五珍寶調合油，炒菜不會有油膩感，且通過健康食品認證特殊脂肪酸比例可以降低血中總膽固醇。

▲▼得意的一天,年菜,街訪。（圖／翻攝影片）

▲得意的一天是市面上唯一通過三項國際品質認證的油品牌。

秘魯太泰Tina特別強調「家庭主婦做所有料理之前要先挑油，好的油可以鎖住食材營養跟香氣，可以吃得安心又健康」。而得意的一天是兼具所有料理用油需求的最佳選擇，也是市面上唯一通過SQF國際食品品質標準、A.A. CLEAN LABEL 100%無添加驗證、Clean Label慈悅雙潔淨標章三項國際品質認證的油品品牌，讓大家過年團圓吃得美味也吃得健康。 

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得意的一天年菜街訪

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