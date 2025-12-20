　
民生消費

台北車站東森廣場全家總動員　親子走秀時尚登場人人有獎

好玩又好拿！東森廣場台北車站熱鬧走秀　5千元大禮包嗨翻全場。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲親子登台走秀超吸睛！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

誰說走秀只屬於年輕世代！東森購物今（20）日於台北車站東森廣場舉辦「全家總動員－歡樂嘉年華」，邀請爺爺奶奶、爸爸媽媽與孩子們以家庭為單位，一起踏上舞台時尚走秀，活動尚未開始，現場已聚集不少攜家帶眷前來報到的民眾，從祖孫三代同框、到親子檔都精心搭配造型，現場可見不少家庭把握時間合影留念，感恩拍照牆前笑聲不斷，留下難得的跨世代合照，一旁的棉花糖與爆米花攤位也吸引大小朋友排隊品嚐，甜甜香氣瀰漫整個廣場，營造出嘉年華般的歡樂氛圍。

▲▼全家總動員歡樂嘉年華,東森購物,走秀。（圖／資料照）

▲現場還有專人提供妝髮造型，讓參賽者美美上台。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲每個家庭還能領取總市價超過5,000元的豪華大禮包。

「全家總動員－歡樂嘉年華」以「家庭時尚」為概念，鼓勵不同年齡、不同風格的家庭成員共同站上舞台，報到後都能獲得由東森購物協作廠商PP石墨烯、ST.MALO W.、KANGOL、Hilltop山頂鳥、ROYALELASTICS®等品牌提供的服飾，每個家庭還能領取總市價超過5,000元的豪華大禮包，以及台北車站東森廣場地下街人氣商店的專屬優惠券，現場開箱時驚呼聲不斷，參賽者們紛紛立刻換上新裝打扮，現場還有專人提供妝髮造型，讓參賽者美美上台，不論是復古經典、潮流街頭，或是童趣搞怪，紛紛展現家庭默契與特色。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲「行動派」廖姓一家三代穿上KANGOL、PP石墨烯服飾展現輕鬆自信的台風。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲來自西門町的資深阿嬤在護具輔助下與女兒共同走秀。

不少參與家庭表示，平時鮮少有機會全家一起參加公開活動，這次能夠一起走秀，不只是好玩，更是一次難得的共同回憶，其中三代同堂的走秀組合成為全場焦點，網路報名的「行動派」廖姓一家三代最為吸睛，全家個性都很外向，展現輕鬆自信的台風，廖小姐分享父親廖阿公本身就是位熱愛時尚且極具行動力的人，因此決定帶爸爸與女兒一起嘗試新事物，藉此留下珍貴的家庭回憶，廖阿公大讚現場贈送的服飾單價高、質感好且穿起來相當舒服，小孫女也興奮表示，參加走秀還能獲贈精美衣服讓她非常開心。來自西門町的資深阿嬤在護具輔助下與女兒共同走秀，步伐穩健、神情從容，獲得現場觀眾一致喝采，她們都是東森購物資深會員，常來台北車站東森廣場逛街、參加活動，大讚活動辦得非常好玩，另有祖孫三代攜手登場，最小參賽者化身為「聖誕老公公」，與長輩一同亮相，成為鏡頭追逐的可愛亮點，可愛又溫馨的氣氛，不時引來觀眾熱烈的掌聲與歡呼！

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲最小參賽者化身為「聖誕老公公」，與長輩一同亮相。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲一家人以KANGOL大地色系與灰白色調連帽衫，展現舒適的冬日穿搭！

親子家庭同樣展現高度創意，有家庭換上史努比主題親子裝，搭配時尚包款與背心層次穿搭，展現童趣與潮流兼具的造型；也有家庭以大地色系與灰白色調連帽衫，展現舒適卻不失風格的冬日穿搭，不論是全家人一字排開自信登場，或是兩兩成組前後交錯走秀，舞台上皆充滿從容與默契。活動過程中還穿插有獎徵答互動，現場氣氛持續升溫，孩子們熱情舉手搶答、開心領取禮物，笑聲不斷；此外，「和氣屋」也特別加入串場走秀，帶來融合東方韻味的旗袍與唐裝造型，細緻典雅的風格讓觀眾眼睛一亮。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲感恩拍照牆即拍即印服務，吸引不少家庭排隊留下紀念。

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲棉花糖DIY讓孩子們歡笑不斷！

▲▼ 東森廣場K區地下街走秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲街頭藝人巧手折氣球，繽紛造型吸引大小朋友駐足！

除了走秀活動，現場也同步規劃多元互動內容，包括街頭藝人折氣球、棉花糖DIY、花車爆米花，以及感恩拍照牆即拍即印服務，吸引不少家庭排隊留下紀念，街頭藝人的即興折氣球演出更讓孩子們目不轉睛，現場氣氛熱鬧不間斷，台北車站東森廣場不僅提供購物場域，更進一步轉化為家庭共享回憶的生活空間，創造更多跨世代交流的機會，讓逛街不再只是消費，而是一段值得記住的家庭時光。

12/18 全台詐欺最新數據

