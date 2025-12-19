　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google將永久停用！　暗網報告2026年全面下線

Google宣布將於2026年初停用暗網報告服務。（取自Unsplash）

▲Google宣布將於2026年初停用暗網報告服務。（圖／取自Unsplash）

圖文／鏡週刊

Google正式宣布，將在2026年初永久停用「暗網報告（Dark Web Report）」服務，這項原本用來協助用戶檢查個人資料是否流入暗網的功能，即將走入歷史。Google坦言，該服務在實際使用上「實用性不足」，無法有效協助用戶採取後續行動，因此決定全面關閉。

所謂暗網，是指無法透過一般搜尋引擎瀏覽的網路空間，通常需使用特殊瀏覽器進入，常被用於非法交易，例如販售外洩的電子郵件、電話號碼或其他個人資料。Google於2023年推出暗網報告，會定期掃描暗網是否出現用戶資料，並在發現異常時發出提醒。這項功能最初僅限Google One訂閱用戶使用，2024年才全面開放給所有Google帳戶。

為什麼Google決定放棄這項服務？

Google說明，用戶回饋顯示，暗網報告只能告知「資料可能外洩」，卻無法提供明確、可執行的處理方式，導致用戶即使收到警示，仍不清楚該如何降低風險。經內部評估後，Google決定將資源轉向整合性更高、實際防護效果更明確的資安工具。

根據官方公告，暗網報告的退場將分為2個階段。2026年1月15日起，系統將停止掃描新的暗網資料外洩事件；到了2月16日，服務將全面下線，所有歷史監控紀錄也會同步刪除，用戶將無法再存取相關內容。

服務關閉後　用戶該怎麼自保？

Google建議，用戶可改用既有的安全與隱私工具，包括密碼管理員與密碼檢查功能，主動提醒並引導更換外洩或重複使用的密碼；通行密鑰則以生物辨識取代傳統密碼，降低被竊風險；另外，「與你相關的結果」功能也可協助移除搜尋結果中的個人資訊，強化整體帳戶防護。


更多鏡週刊報導
停在高速公路休息站睡著了　醒來驚見1警告！網曝真相「最高罰1200」
花蓮部落「鏟子耶誕樹」逼哭網友！沒有閃耀彩燈卻最動人　今年最暖畫面被這樣紀念了
日本電視沒轉播！WBC預賽日本隊門票「40萬人搶破頭」　台灣人免擔心

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂級莊園咖啡豆竟是假貨！　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google將永久停用！　暗網報告2026年全面下線

蘋果更新開發者協議　「欠款能直接從扣」　嚴禁AI一鍵偷錄音

貼連結也需要藍勾勾？臉書傳出正測試分享新規則

iPhone防盜捷徑設定方式一次看　一則簡訊就能自動拍照、即時定位

三星三摺機Z TriFold尊榮價9萬登場　智慧館搶先發表會亮相

首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

Google將永久停用！　暗網報告2026年全面下線

蘋果更新開發者協議　「欠款能直接從扣」　嚴禁AI一鍵偷錄音

貼連結也需要藍勾勾？臉書傳出正測試分享新規則

iPhone防盜捷徑設定方式一次看　一則簡訊就能自動拍照、即時定位

三星三摺機Z TriFold尊榮價9萬登場　智慧館搶先發表會亮相

首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

新北U18／向吉力吉撈．鞏冠取經　黃世堯攻守成長助新北藍闖4強

黃明志吸毒驗尿結果逆轉！　首吐3委屈「人生最低谷」：很久沒出門

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

3C家電熱門新聞

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

Google將永久停用暗網報告

首款折疊iPhone渲染圖再曝光

三大電信響應數位憑證皮夾

臉書測試限制非藍勾勾帳號分享連結

蘋果傳兩年內推至少七款新機

蘋果新協議　「欠款能直接從扣」

GALAXY Z TriFold尊榮價9萬

2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

iOS 26.3 Beta 1登場　跳槽Android更方便

MKBHD公布年度最佳手機名單

iOS 26爆災情放大照片自動變紅

掃地機器人始祖宣布破產！

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

NotebookLM新增資料表功能

NotebookLM新增資料表功能

AI 筆記工具 NotebookLM 持續擴大應用版圖。除了近日向 Pro 與 Ultra 用戶推出「資料表（Data Tables）」功能外，Google 也同步展開 NotebookLM 與 Gemini 的整合測試，讓使用者可將整本 Notebook 作為對話脈絡，直接帶入 Gemini 進行互動。

尪年薪300萬妻爽當貴婦　驚覺戶頭只剩24萬

尪年薪300萬妻爽當貴婦　驚覺戶頭只剩24萬

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」

財金教授公開極簡投資術

財金教授公開極簡投資術

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

關鍵字：

鏡週刊Google

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面