UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。事後陸續有民眾獻花悼念，但就有網友上傳一段影片，是一名男子拿著UG手搖飲料品牌袋，將其放在現場，此舉引發眾人不滿，認為觀感不佳。對此，UG發文道歉了。

哀悼現場出現UG飲料袋 引眾怒

有網友在社群平台Threads上傳影片，畫面中可見一名男子手提印有知名手搖飲品牌UG的飲料袋，並將同樣品牌字樣的花束一同放置在哀悼現場。影片曝光後，引起大量網友不滿，質疑此舉不當。

後續就有網友指出，畫面中的男子疑似是UG的負責人。還有人指出，負責人當天確實曾在Threads發布相關照片，並附文寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等內容。但相關Instagram與Threads帳號皆已轉為私人設定。

對此，許多網友感到不滿，認為在重大傷亡事件現場出現明顯品牌標示，觀感不佳，質疑是在打廣告，並將其形容為「行銷災難」。

UG TEA發文道歉 關閉留言區

對此，「UG TEA」在臉書、Threads上都發文表示，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

由於粉專已經將留言區關閉，因此也有網友湧入上一則貼文回應，「為什麼脆和臉書要限制留言？鄭董什麼時候要出來公開道歉」、「樓上那篇文，虛心接受卻不能留言」、「虛心接受限制三X留言，絕對抵制你們，一樣噁心」。