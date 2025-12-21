　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

▲▼張文隨機攻擊案，民眾在中山站外、誠品南西店獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝） 

▲民眾在中山站、誠品南西外獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。事後陸續有民眾獻花悼念，但就有網友上傳一段影片，是一名男子拿著UG手搖飲料品牌袋，將其放在現場，此舉引發眾人不滿，認為觀感不佳。對此，UG發文道歉了。

哀悼現場出現UG飲料袋　引眾怒

有網友在社群平台Threads上傳影片，畫面中可見一名男子手提印有知名手搖飲品牌UG的飲料袋，並將同樣品牌字樣的花束一同放置在哀悼現場。影片曝光後，引起大量網友不滿，質疑此舉不當。

後續就有網友指出，畫面中的男子疑似是UG的負責人。還有人指出，負責人當天確實曾在Threads發布相關照片，並附文寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等內容。但相關Instagram與Threads帳號皆已轉為私人設定。

對此，許多網友感到不滿，認為在重大傷亡事件現場出現明顯品牌標示，觀感不佳，質疑是在打廣告，並將其形容為「行銷災難」。

UG TEA發文道歉　關閉留言區

對此，「UG TEA」在臉書、Threads上都發文表示，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。

由於粉專已經將留言區關閉，因此也有網友湧入上一則貼文回應，「為什麼脆和臉書要限制留言？鄭董什麼時候要出來公開道歉」、「樓上那篇文，虛心接受卻不能留言」、「虛心接受限制三X留言，絕對抵制你們，一樣噁心」。

12/19 全台詐欺最新數據

北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

真的全倒了！「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前狂揮手、打電話　「緊握1畫面」太痛心

台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

2波變天！　下波冷空氣更強更久

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」

台北捷運台北車站及中山商圈19日傍晚發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北榮總遺傳優生學科主任張家銘指出，有些人「心理就是沒有痛覺」，其大腦對懲罰與內疚的反應低，「生活裡的判斷重點不是他『會不會道歉』，而是他『下次會不會停』。」

誠品南西恐怖攻擊張文隨機砍人煙霧彈獻花UGUG TEA

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

