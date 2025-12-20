《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血腥42秒」

記者陳以昇／台北報導

我是《ETtoday新媒體》資深記者陳以昇，2025年12月19日晚上6時許，準備到北捷中山站附近吃麵，從中山站4號出口，要走行穿線越過南京西路，眼看小綠人剩不到10秒，立即小跑步往對面穿行，但眼角餘光卻看到一名從對向與我擦身而過的黑衣男，突然蹲在行穿線的馬路中間，從事22年新聞工作的經驗，直覺這個人「怪怪的」，我放緩腳步也一邊轉身看著對方，接著就親眼直擊4死11傷的慘案的部分現場，同時也依新聞本能拍攝紀錄下42秒的無差別殺人血腥事件，而路口的監視器，也拍攝到我和張文擦身而過的畫面。

▲《ETtoday新聞雲》記者陳以昇在斑馬線上與張文擦肩而過。（圖／翻攝畫面）

19日晚間6時許，我停好機車步行至捷運中山站4號出口，眼看小綠人剩不到10秒，立即小跑步穿越行人穿越道，發現一名穿戴黑帽、黑衣、黑短褲，手腳戴護具的年輕男子，突然蹲行穿線上，將一只手提包放在馬路正中間，直覺黑衣男行徑詭異，基於本能立即拿出手機開設錄影模式拍攝，時間是晚間6點38分，與黑衣男約僅5步之距。

才過幾秒，就在號誌燈變燈之際，黑衣男（事後警方證實就是27歲張文）不急不徐拿出煙霧罐、拔開插銷往前及往後各丟擲一瓶，瞬間煙霧四起。就在周遭數百民眾還搞不清楚狀況時，張文再從胸旁掛著的刀鞘內，從容拔出一把長約30公分的雙面利刃，先是瞪了我一眼，下一秒就朝誠品南西店衝過去。

▲記者陳以昇發現張文丟出煙霧彈後，直覺懷疑他就是稍早在台北車站的行凶者，基於本能拿出手機拍攝錄影。（圖／翻攝畫面）

當時在煙霧彈拋出燃燒的同時，我立即懷疑他可能是捷運台北車站行兇的犯嫌，逃離警網追緝後，轉往捷運中山站進行恐怖攻擊，還在臆測同時又驚見那把長刀，內心已有答案，當時僅能小聲地叫行經身旁民眾：快報警！又擔心大喊會驚動張文引來殺機，就在目睹第1名機車騎士遭割喉後，以及第2、第3、第4名民眾接連被砍殺的驚悚過程後，我本能大聲喊「報警！報警！」隨即往前拍攝受傷民眾並將總長42秒的張文無差別殺人過程傳回公司。

為了繼續紀錄整個恐怖攻擊事件，我並沒有隨著衝進誠品南西店內，而是接著拍攝警消救護過程及民眾疏散過程，還有地上張文遺留的汽油彈等，而後依20多年社會記者經驗及直覺反應，再往百貨公司後門移動，試圖找尋是否有其他疏散或受傷民眾，過程中，從誠品南西店衝出一群一群面露驚恐表情的民眾，四周除了救護車聲音及警車鳴笛聲外，也伴隨著驚恐的尖叫聲。

隨後，我穿過停車場鐵柵欄竿，見一名黑衣、短褲平頭男，以大字型躺在後門地上，口鼻已經滲出鮮血，旁邊是中山偵查隊員警，依本能地再拿起手機拍攝紀錄，一開始以為是被攻擊受傷的民眾，然而在比對張文稍早逞兇的影片時，發現倒地男子短褲側邊條紋及腳上穿的運動鞋與張文完全吻合，經再三確認，才知張文進入百貨公司後，在警方包圍下，逃到6樓頂脱下護具及刀具墜落地面，經送醫搶救傷重不治，而這起驚悚的隨機殺人事件，也已造成4死（包含兇嫌張文）11傷慘劇。

▼手機內有完整紀錄，證實該段張文行兇的畫面就是由《ETtoday新聞雲》記者陳以昇獨家拍攝。（圖／記者陳以昇攝）