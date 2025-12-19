7-11多項「買2送2」、全家夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

▲7-11茶飲「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）
迎接冬至及聖誕節，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN「超值五六日」CITY CAFE咖啡、CITY TEA熱飲，還有泡麵、飲料、生活用品等，多項「買2送2、第2件10元」。全家便利商店精選夯品「買1送1」。
★7-ELEVEN
●超值五六日
7-ELEVEN「超值五六日」自12月19日至12月21日，限時3天優惠：
▲7-11超值五六日優惠。（圖／業者提供）
咖啡／茶飲
・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，任選2杯99元（原價75元／杯）。
・CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡，第2杯10元（原價50元／杯）。
・CITY CAFE大杯卡布奇諾咖啡，第2杯10元（原價55元／杯）。
・CITY TEA黑金燒仙草，2杯120元（原價75元／杯）。
・CITY TEA熱琥珀小葉奶茶／熱梔子花奶青，任選買2送2（原價60元／杯）。
泡麵／即食食品
・星太郎超寬條餅（勁辣口味），買2送2（原價39元）。
・農心安城拉麵（包），買2送2（原價49元）。
・一度贊番茄牛肉麵，第2件5折（原價59元）。
・雙響泡沙茶鍋燒湯麵，買2送2（原價35元）。
飲料、礦泉水、冰品
・韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水，買2送2（原價35元）。
・KIRIN午後紅茶 熱檸檬紅茶，買2送1（原價45元）。
・韓國Binggrae牛奶200ml（香蕉／草莓／栗子），任選買2送1（原價40元）。
・明果冰淇淋（指定口味），買2送2（原價55元）。
生活用品
・得意廚房紙巾70抽（6捲入），單串79元（原價109元）。
・靠得住草本抑菌日用23cm（14片），2包89元（原價99元／包）。
・得意3層抽取衛生紙100抽，2串149元（原價192元）。
・清淨海環保洗衣精1kg，買1送1（原價139元）。
・儂儂中筒棉襪3入，單件100元（原價169元）。
・蘇菲超熟睡超薄棉柔41.5cm（4片），買1送1（原價89元）。
●冬至咖啡優惠
7-11在OPENPOINT行動隨時取，12月20日至12月24日優惠：
・好時經典可可，原價75元，優惠價6杯300元，67折。
・風味指定飲品（香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃），原價75元，優惠價6杯300元，67折。
・香鑽水果茶，原價70元，優惠價6杯280元，67折。
・大杯燕麥拿鐵，原價75元，優惠價6杯290元，64折。
・咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，原價75元，優惠價6杯300元，67折。
▼7-11冬至優惠。（圖／業者提供）
●聖誕趴滿額立折、買2送2
7-11自12月24日至12月26日，憑4大支付工具「uniopen 聯名卡／icash 2.0／icash Pay／OPEN 錢包」，購買指定聖誕福袋、CITY 系列飲品、飲料、零食、糖果等13大類別商品，每滿222元，立折20元。
同時加碼以下優惠：
・可口可樂纖維＋PET600，買2送2。
・味味一品麻辣臭豆腐麵，買2送2。
・農心爽口海鮮烏龍麵，買2送2。
・77 乳加濃巧酥，買2送2。
★全家
●康康5「買1送1」
全家12月19日至12月21日，精選好康買1送1：
・Fami Collection 天然水 1000ml，買1送1（原價29元）。
・WA!COOKIES 茉香綠茶奶蓋雪糕，買1送1（原價49元）。
・農心 爽口海鮮味烏龍麵，買1送1（原價49元）。
・健達 迷你繽紛樂，買1送1（原價149元）。
▼全家康康5「買1送1」。（圖／業者提供）
★萊爾富
萊爾富同步推出「限時殺5日」活動，自12月17日至12月21日止，多款冰品、泡麵、零食與調酒指定商品全面買1送1、買2送1。
冰品與飲料類優惠最大，「杜老爺福爾摩沙雪糕（木瓜牛奶、西瓜牛奶）」原價38元，任選買1送1；「Gery芝莉脆粒威化棒（雪草、焦糖巧克力）」原價19元，買1送1；韓國「樂天碳酸飲（優格、草莓優格）」原價29元，任選買1送1。
泡麵與零食部分，韓國「不倒翁金拉麵原味杯麵」原價49元，買1送1；「農心辛炒麵」原價75元，任選買1送1；「味味一品麻辣臭豆腐麵」原價59元，買1送1；「可樂果mini（原味、香脆鹹酥、素小辣）」原價25元，任選買2送1；「利口樂原味草本無糖潤喉糖」原價52元，買1送1。
▼萊爾富多項「買1送1」。（圖／業者提供）
