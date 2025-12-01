　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

消費中心／綜合報導

第 62 屆金馬獎落幕後，網路討論持續延燒。除了得獎名單與典禮亮點外，今年備受關注的焦點之一，是蔡淑臻在紅毯上的整體狀態。她當天的亮相引發熱烈討論，不少觀眾在典禮後紛紛上網搜尋「她是如何維持狀態」等相關關鍵字。典禮隔天，社群陸續出現紅毯解析貼文，從造型到氣場都成為觀察焦點，討論更延伸至她長期保持自然感的保養方式。根據趨勢平台整理出的數據顯示，金馬週末至隔週期間，「海芙電音雙波」的搜尋量出現明顯成長，短時間內快速攀升至醫美類熱門關鍵字。

蔡淑臻,金馬獎,金馬紅毯,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,醫美（圖／蔡淑臻臉書、海芙電音雙波官網）

▲金馬後臉書更新亮麗狀態。（圖／蔡淑臻臉書）

「海芙電音雙波」受到關注，與品牌代言人蔡淑臻多年以來展現的自然、年輕形象高度連結。她不追求誇張變化，而是長期維持輪廓乾淨、線條俐落的質感，這種「不過度但有維持」的保養哲學，也與海芙電波「淺層緊實」、海芙音波「深層拉提」的概念相呼應。特別是這兩類療程都出自同品牌製造研發，能量匹配度高、治療邏輯連貫，讓操作醫師能以更完整的方式規劃全層的保養，成為許多追求自然效果族群青睞的原因之一。

蔡淑臻,金馬獎,金馬紅毯,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,醫美（圖／蔡淑臻臉書、海芙電音雙波官網）

▲蔡淑臻使用海芙電波、海芙音波保養打造自身好狀態。（圖／海芙電音雙波官網）

從市場觀察可見，醫美需求正從追求強烈效果，轉向更重視「自然呈現」。特別是 30–45 歲輕熟齡客群，關注的核心已從外貌變化，轉為臉部線條的整潔度與精神狀態。蔡淑臻金馬紅毯後帶動的搜尋高點，也再次驗證了「質感保養」趨勢的延續。諮詢語彙的變化亦透露相同方向：由「想拉提」轉為「自然維持」、「改善鬆弛但不做作」。顯示消費者挑選療程時，更重視治療的安全性、穩定度及整體協調。

蔡淑臻,金馬獎,金馬紅毯,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,醫美（圖／蔡淑臻臉書、海芙電音雙波官網）

▲蔡淑臻金馬前分享自己剛打完海芙電音雙波。（圖／蔡淑臻臉書）

整體來看，今年金馬紅毯的亮相不僅帶動醫美相關搜尋熱潮，也使「海芙電音雙波」成為典禮後最受關注的療程。隨著更多愛美族群開始思考「是不是也該替自己規劃一下年度保養」，「海芙電音雙波」的快速、省時、層層精準、且能依個人需求客製化的療程逐漸成為新趨勢。這類多元整合、從深層到表層都做到位的保養方式，也順勢成為追求自然、穩定好狀態最聰明、也最省心的選擇。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所
https://www.classyshifu.com/certification-clinic.php

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬到「整塊生肉」：超級扯
YTR小象愛出門結婚了！　辣穿深V薄紗登記
台灣鯛魚驗出禁藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事
快訊／春水堂清潔劑誤當茶水慘了　門市遭勒令停業再移送法辦
快訊／全聯台灣鯛1.5萬片　流到18縣市
台灣最便宜電動車「接單破200張」！要等3個月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

Uber Eats「12月限定優惠」出爐　麥當勞、UG買1送1

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

北捷歲末廣告全面換季！鳳小岳、徐若瑄、林志穎等明星接力

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

限今天！全家咖啡「買30送30」　7-11連3天寄杯「買7送7」

好市多「黑五最後1天」懶人包　網友蓋樓點名夯品：沒買到超飲恨

12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心

韓星瘋喝「龜記蘋果紅萱」進軍超商！超人氣「順暢飲」優惠

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

Uber Eats「12月限定優惠」出爐　麥當勞、UG買1送1

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

北捷歲末廣告全面換季！鳳小岳、徐若瑄、林志穎等明星接力

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

限今天！全家咖啡「買30送30」　7-11連3天寄杯「買7送7」

好市多「黑五最後1天」懶人包　網友蓋樓點名夯品：沒買到超飲恨

12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心

韓星瘋喝「龜記蘋果紅萱」進軍超商！超人氣「順暢飲」優惠

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：要不要先照照鏡子

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

陸官媒鐘聲再批日首相涉台發言　對於歷史無知與政治現實誤判

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

英國明年2/25起嚴查電子旅行憑證　沒申請禁止登機、入境

【宣布退民眾黨】李有宜不排除回國民黨再戰2026

消費熱門新聞

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

全家新推「開心果霜淇淋」　獨家聯名奶茶39元

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

好市多「黑五最後1天優惠」懶人包

速食店12月新品整理包

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

三重認證！Yamaha勁豪125靠實力榮登「爸媽專用神車」

2025魚油品牌聲量榜出爐

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

台灣在地品牌、國際品牌　在蝦皮找到成長新引擎

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

更多熱門

相關新聞

保濕不夠？必學三水三油美肌術

保濕不夠？必學三水三油美肌術

在冬天許多人都會感受到肌膚乾燥，以為是「缺水」所致，但其實乾荒、暗沉、緊繃的根源，並不是單純水分不足，而是水分與油分在角質層中無法協同保持水分，形成穩定的保濕屏障，加上肌膚本身親油性...

Threads史上Olive Young最值得買推薦

Threads史上Olive Young最值得買推薦

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

金馬獎5部「最佳劇情片」

金馬獎5部「最佳劇情片」

《左撇子女孩》角逐奧斯卡最佳外語片

《左撇子女孩》角逐奧斯卡最佳外語片

關鍵字：

蔡淑臻金馬獎金馬紅毯海芙電音雙波媚必提海芙音波保養醫美

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面