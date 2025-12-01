金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

消費中心／綜合報導

第 62 屆金馬獎落幕後，網路討論持續延燒。除了得獎名單與典禮亮點外，今年備受關注的焦點之一，是蔡淑臻在紅毯上的整體狀態。她當天的亮相引發熱烈討論，不少觀眾在典禮後紛紛上網搜尋「她是如何維持狀態」等相關關鍵字。典禮隔天，社群陸續出現紅毯解析貼文，從造型到氣場都成為觀察焦點，討論更延伸至她長期保持自然感的保養方式。根據趨勢平台整理出的數據顯示，金馬週末至隔週期間，「海芙電音雙波」的搜尋量出現明顯成長，短時間內快速攀升至醫美類熱門關鍵字。

▲金馬後臉書更新亮麗狀態。（圖／蔡淑臻臉書）

「海芙電音雙波」受到關注，與品牌代言人蔡淑臻多年以來展現的自然、年輕形象高度連結。她不追求誇張變化，而是長期維持輪廓乾淨、線條俐落的質感，這種「不過度但有維持」的保養哲學，也與海芙電波「淺層緊實」、海芙音波「深層拉提」的概念相呼應。特別是這兩類療程都出自同品牌製造研發，能量匹配度高、治療邏輯連貫，讓操作醫師能以更完整的方式規劃全層的保養，成為許多追求自然效果族群青睞的原因之一。

▲蔡淑臻使用海芙電波、海芙音波保養打造自身好狀態。（圖／海芙電音雙波官網）

從市場觀察可見，醫美需求正從追求強烈效果，轉向更重視「自然呈現」。特別是 30–45 歲輕熟齡客群，關注的核心已從外貌變化，轉為臉部線條的整潔度與精神狀態。蔡淑臻金馬紅毯後帶動的搜尋高點，也再次驗證了「質感保養」趨勢的延續。諮詢語彙的變化亦透露相同方向：由「想拉提」轉為「自然維持」、「改善鬆弛但不做作」。顯示消費者挑選療程時，更重視治療的安全性、穩定度及整體協調。

▲蔡淑臻金馬前分享自己剛打完海芙電音雙波。（圖／蔡淑臻臉書）

整體來看，今年金馬紅毯的亮相不僅帶動醫美相關搜尋熱潮，也使「海芙電音雙波」成為典禮後最受關注的療程。隨著更多愛美族群開始思考「是不是也該替自己規劃一下年度保養」，「海芙電音雙波」的快速、省時、層層精準、且能依個人需求客製化的療程逐漸成為新趨勢。這類多元整合、從深層到表層都做到位的保養方式，也順勢成為追求自然、穩定好狀態最聰明、也最省心的選擇。

