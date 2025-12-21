第一視角曝光！騎士死前狂揮手、打電話　「緊握1畫面」太痛心

▲木下黃太看到騎士倒下，趕緊上前徒手急救。（圖／翻攝自YouTube／mn op）



網搜小組／劉維榛報導

曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍，對方雖傷重仍緊握手機，疑想打給家人，最終力竭倒地。木下黃太不顧危險徒手止血，無奈血流不止，眼睜睜看著騎士失去意識。第一視角畫面曝光後，網友紛紛心痛表示，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了」。

一名網友在Dcard指出，他看到日籍前資深記者木下黃太所拍的第一視角畫面，37歲白衣騎士被砍傷後，忍著劇痛在路邊打電話，沒有預料自己傷得這麼嚴重，傷口不斷滲血，手握著手機似乎想打電話，未料最終撐不住倒下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

騎士疑似想打給親友道別

事實上，騎士一度揮手呼救，疑似要指揮警方去抓嫌犯，一手更緊握手機，畫面停留在LINE的介面，讓原PO看了十分悲痛，並猜想「騎士有可能想跟家人做最後的交代。」

底下網友心痛回應，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了，拜託張文給我下地獄」、「眼睜睜看著他倒下...卻無能為力，有好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救」、「跟在美國搭車烏克蘭女子一樣，突然被割喉」、「好難過，不敢想騎士當下有多絕望」。

見到騎士倒地後，木下黃太不顧自身安危上前徒手急救，他說，事發當下他從誠品書店走出後，突然發現周遭煙霧瀰漫，現場已有2名男子遭砍，其中一名機車騎士血流如注倒在地上。他形容自己當下沒有多想，立刻衝上前替對方止血，但因不會說中文，只能以日文大聲呼救，現場僅有一名民眾前來協助。

恐有感染愛滋風險已預防投藥

木下黃太回憶，由於他完全沒有任何急救工具，只能徒手按住傷口止血，「但血一直流不停」。過程中，有路人將襯衫丟給他當作止血布使用，但傷者仍逐漸失去意識。

另外，木下黃坦言，因手部原有結痂脫落，傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。