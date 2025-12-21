　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一視角曝光！騎士死前狂揮手、打電話　「緊握1畫面」太痛心

▲▼木下黃太（圖／翻攝自YouTube／mn op）

▲木下黃太看到騎士倒下，趕緊上前徒手急救。（圖／翻攝自YouTube／mn op）

網搜小組／劉維榛報導

曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍，對方雖傷重仍緊握手機，疑想打給家人，最終力竭倒地。木下黃太不顧危險徒手止血，無奈血流不止，眼睜睜看著騎士失去意識。第一視角畫面曝光後，網友紛紛心痛表示，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了」。

一名網友在Dcard指出，他看到日籍前資深記者木下黃太所拍的第一視角畫面，37歲白衣騎士被砍傷後，忍著劇痛在路邊打電話，沒有預料自己傷得這麼嚴重，傷口不斷滲血，手握著手機似乎想打電話，未料最終撐不住倒下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

騎士疑似想打給親友道別

事實上，騎士一度揮手呼救，疑似要指揮警方去抓嫌犯，一手更緊握手機，畫面停留在LINE的介面，讓原PO看了十分悲痛，並猜想「騎士有可能想跟家人做最後的交代。」

底下網友心痛回應，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了，拜託張文給我下地獄」、「眼睜睜看著他倒下...卻無能為力，有好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救」、「跟在美國搭車烏克蘭女子一樣，突然被割喉」、「好難過，不敢想騎士當下有多絕望」。

見到騎士倒地後，木下黃太不顧自身安危上前徒手急救，他說，事發當下他從誠品書店走出後，突然發現周遭煙霧瀰漫，現場已有2名男子遭砍，其中一名機車騎士血流如注倒在地上。他形容自己當下沒有多想，立刻衝上前替對方止血，但因不會說中文，只能以日文大聲呼救，現場僅有一名民眾前來協助。

恐有感染愛滋風險已預防投藥

木下黃太回憶，由於他完全沒有任何急救工具，只能徒手按住傷口止血，「但血一直流不停」。過程中，有路人將襯衫丟給他當作止血布使用，但傷者仍逐漸失去意識。

另外，木下黃坦言，因手部原有結痂脫落，傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

真的全倒了！「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前狂揮手、打電話　「緊握1畫面」太痛心

台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

冬至3地降雨增　耶誕節「冷空氣更強」北東濕答答

UG道歉了！獻花悼念「露出LOGO」挨轟　1舉動再被批：為什麼要限制

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」：對懲罰、內疚反應低

真的全倒了！「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前狂揮手、打電話　「緊握1畫面」太痛心

台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

獅子健康亮紅燈！12星座運勢出爐　摩羯這週壓力大

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

生活熱門新聞

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

2波變天！　下波冷空氣更強更久

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

更多熱門

相關新聞

張文5度變裝預謀犯案　這些武器囤商旅驚呆警方

張文5度變裝預謀犯案　這些武器囤商旅驚呆警方

通緝犯張文前晚在北捷隨機殺人，造成4死11傷悲劇，警方調查張文犯案前已規劃縝密，包含事前勘查地形、將藏匿處由租屋處轉移至附近商旅，犯案過程5度變裝，囤放汽油彈、煙霧彈、刀具等犯案工具，所幸即時攔阻，未擴大更多傷亡。

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

關鍵字：

張文日籍記者騎士手機畫面定格LINE北捷中山站第一視角

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面