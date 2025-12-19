　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家集結200款禮盒　超萌IP吉伊卡哇棉花糖、蠟筆小新扭蛋機開賣

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲全家新春禮盒開賣，集結多款人氣IP。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店自12月24日起推出「新春送禮學」，集結超過200款禮盒陸續登場，像是人氣IP「吉伊卡哇棉花糖禮盒」以大頭造型提袋搭配古早味棉花糖，「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」能邊吃邊遊戲，適合聖誕交換禮物、歲末聚會、春節送禮。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲「吉伊卡哇棉花糖禮盒」以大頭造型提袋搭配古早味棉花糖。（圖／業者提供）

全家今年禮盒主打三大主題「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」、「精緻送禮」，讓送禮兼具質感與話題性，從Let’s Café自有品牌禮盒、IP肖像系列，到日本進口金賞伴手禮，全系列橫跨蛋捲餅乾、零食糖果、周邊收藏、趣味玩具，滿足年節送禮的多元需求。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Café系列禮盒。（圖／業者提供）

●Let’s Café系列

Let’s Café系列今年除了經典蛋捲、曲奇禮盒外，全新推出「綜合夾心薄餅禮盒」（售價499元），以法式貓舌餅為基底，搭配白巧克力、咖啡與檸檬三種口味。凡購買Let’s Café禮盒系列商品，即贈以回收環保材質製成的「點心拾光袋」，提袋上以手繪插畫點綴，環保又有收藏質感。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲此波也有多款IP禮盒。（圖／業者提供）

●IP肖像禮盒

全家同步推出多款人氣IP禮盒，包含「吉伊卡哇棉花糖禮盒」（499元），大頭造型提袋搭配古早味棉花糖，療癒又吸睛；還有「湯姆貓與傑利鼠造型趣味儲物桶」（599元）及「造型滑板車」（699元）以立體經典造型呈現。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」（399元）內含三種口味爆米花與隨機神秘小物；海賊王粉絲則可收藏「娜美造型存錢筒」（990元）與「魯夫拍拍燈」（990元），實用與收藏兼具。

●精緻禮盒

全家今年獨家導入多款日本進口甜點，首推日本山形縣金賞甜點「藏王樹冰浪漫夾心餅乾24入」（1,200元），以雪白奶霜夾心打造濃郁香氣，甜而不膩。另有嵜本SAKImoto「高級夾心手工蛋捲禮盒」（599元）、「穀乃菓－醬燒海苔堅果」（699元）鹹甜交織。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲精緻禮盒也有多款由日本進口。（圖／業者提供）

日本PABLO推出「奶油白巧酥餅禮盒（生乳風味）」（629元）重現經典起司塔口感；經典「紅帽子禮盒（金）」（1,380元）則以12款手工餅乾組成高質感組合，是拜訪長輩主管的首選禮盒。

▲▼全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

▲全家即日起禮盒3重優惠。（圖／業者提供）

全家將於12月24日起推出新春送禮三重優惠，第一重：即日起至115年3月3日，購買指定禮盒「任2件9折、任4件85折」，使用指定電子支付享「任2件88折」。

第二重：2026年1月20日前出示會員條碼或報會員手機號碼，購買指定禮盒任2件送100元購物金（滿300元可使用，限2026年1月30日至2月20日期間）。

第三重：2026年1月20日前購買指定15款精選禮盒，單件現省100元。超過200款禮盒即日起陸續上架，一站購足新春好禮。

▲家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福即日起至12月25日推出「聖誕交換禮物」，今年聚焦人氣角色與巧克力禮品，集結Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員熊抱哥與三眼怪等IP，推出多款造型公仔、糖果、餅乾及棉花糖商品，價格落在56元至599元間，主打節慶收藏與贈禮需求。12月20日下午3點也將舉辦聖誕變裝大遊行，全台門市同步舉行。

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

▲超萌IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi 等。（圖／記者林育綾攝）

IP聯名商品中，「Kuromi造型桶附背袋」（法國麵包脆餅奶油8入）售價599元、「Kuromi 芒果麻糬6入」售價499元、「Hello Kitty巧克力小餅乾」售價299元、「Hello Kitty造型小曲奇迷你包」售價56元，都是人氣焦點。

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼零食禮盒除了結合IP，還有扭蛋機、夾娃娃機等，吃零食還能同時玩遊戲。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

另有「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」特價359元、「帕恰狗坐姿玩偶」6吋特價158元、12吋特價299元，以及「玩具總動員熊抱哥棉花糖棒」特價159元、「迪士尼熊抱哥／三眼怪造型公仔棉花糖」特價120元，具有造型趣味與收藏價值。

你可能想看 

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

家樂福巧克力買1送1！聖誕IP禮盒登場　全聯新推可可麵包甜點

7-11多項「買2送2」、全家夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家集結200款禮盒　超萌IP吉伊卡哇棉花糖、蠟筆小新扭蛋機開賣

7-11多項「買2送2」、全家夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

麥當勞外送拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

7-11推「ANNA SUI聯名三麗鷗」周邊　Kitty、大耳狗變哥德風

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

全家集結200款禮盒　超萌IP吉伊卡哇棉花糖、蠟筆小新扭蛋機開賣

7-11多項「買2送2」、全家夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

麥當勞外送拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

7-11推「ANNA SUI聯名三麗鷗」周邊　Kitty、大耳狗變哥德風

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

宮廟借名登記遇「信主兒」不認帳　持分遭賣逼法拍

【動物猩球】一群猴子爆走衝下坡　網友：像極黑色星期五搶購人潮

消費熱門新聞

7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊

點麥當勞拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

全家集結200款禮盒！吉伊卡哇、蠟筆小新

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

文里補習班開箱可可多酚黑巧克力

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

更多熱門

相關新聞

7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

迎接冬至及聖誕節，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN「超值五六日」CITY CAFE咖啡、CITY TEA熱飲，還有泡麵、飲料、生活用品等，多項「買2送2、第2件10元」。全家便利商店精選夯品「買1送1」。

取貨免帶證件！兩大超商導入「數位憑證皮夾」　掃手機秒領包裹　　

取貨免帶證件！兩大超商導入「數位憑證皮夾」　掃手機秒領包裹　　

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商繳水費「1功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆

超商繳水費「1功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

關鍵字：

全家

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面