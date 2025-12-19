全家集結200款禮盒　超萌IP吉伊卡哇棉花糖、蠟筆小新扭蛋機開賣

▲全家新春禮盒開賣，集結多款人氣IP。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店自12月24日起推出「新春送禮學」，集結超過200款禮盒陸續登場，像是人氣IP「吉伊卡哇棉花糖禮盒」以大頭造型提袋搭配古早味棉花糖，「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」能邊吃邊遊戲，適合聖誕交換禮物、歲末聚會、春節送禮。

▲「吉伊卡哇棉花糖禮盒」以大頭造型提袋搭配古早味棉花糖。（圖／業者提供）

全家今年禮盒主打三大主題「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」、「精緻送禮」，讓送禮兼具質感與話題性，從Let’s Café自有品牌禮盒、IP肖像系列，到日本進口金賞伴手禮，全系列橫跨蛋捲餅乾、零食糖果、周邊收藏、趣味玩具，滿足年節送禮的多元需求。

▲全家Let’s Café系列禮盒。（圖／業者提供）

●Let’s Café系列

Let’s Café系列今年除了經典蛋捲、曲奇禮盒外，全新推出「綜合夾心薄餅禮盒」（售價499元），以法式貓舌餅為基底，搭配白巧克力、咖啡與檸檬三種口味。凡購買Let’s Café禮盒系列商品，即贈以回收環保材質製成的「點心拾光袋」，提袋上以手繪插畫點綴，環保又有收藏質感。

▲此波也有多款IP禮盒。（圖／業者提供）

●IP肖像禮盒

全家同步推出多款人氣IP禮盒，包含「吉伊卡哇棉花糖禮盒」（499元），大頭造型提袋搭配古早味棉花糖，療癒又吸睛；還有「湯姆貓與傑利鼠造型趣味儲物桶」（599元）及「造型滑板車」（699元）以立體經典造型呈現。

▲全家新春禮盒開賣。（圖／業者提供）

「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」（399元）內含三種口味爆米花與隨機神秘小物；海賊王粉絲則可收藏「娜美造型存錢筒」（990元）與「魯夫拍拍燈」（990元），實用與收藏兼具。

●精緻禮盒

全家今年獨家導入多款日本進口甜點，首推日本山形縣金賞甜點「藏王樹冰浪漫夾心餅乾24入」（1,200元），以雪白奶霜夾心打造濃郁香氣，甜而不膩。另有嵜本SAKImoto「高級夾心手工蛋捲禮盒」（599元）、「穀乃菓－醬燒海苔堅果」（699元）鹹甜交織。

▲精緻禮盒也有多款由日本進口。（圖／業者提供）

日本PABLO推出「奶油白巧酥餅禮盒（生乳風味）」（629元）重現經典起司塔口感；經典「紅帽子禮盒（金）」（1,380元）則以12款手工餅乾組成高質感組合，是拜訪長輩主管的首選禮盒。

▲全家即日起禮盒3重優惠。（圖／業者提供）

全家將於12月24日起推出新春送禮三重優惠，第一重：即日起至115年3月3日，購買指定禮盒「任2件9折、任4件85折」，使用指定電子支付享「任2件88折」。

第二重：2026年1月20日前出示會員條碼或報會員手機號碼，購買指定禮盒任2件送100元購物金（滿300元可使用，限2026年1月30日至2月20日期間）。

第三重：2026年1月20日前購買指定15款精選禮盒，單件現省100元。超過200款禮盒即日起陸續上架，一站購足新春好禮。

▲家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒。（圖／業者提供）



★家樂福

家樂福即日起至12月25日推出「聖誕交換禮物」，今年聚焦人氣角色與巧克力禮品，集結Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員熊抱哥與三眼怪等IP，推出多款造型公仔、糖果、餅乾及棉花糖商品，價格落在56元至599元間，主打節慶收藏與贈禮需求。12月20日下午3點也將舉辦聖誕變裝大遊行，全台門市同步舉行。

▲超萌IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi 等。（圖／記者林育綾攝）

IP聯名商品中，「Kuromi造型桶附背袋」（法國麵包脆餅奶油8入）售價599元、「Kuromi 芒果麻糬6入」售價499元、「Hello Kitty巧克力小餅乾」售價299元、「Hello Kitty造型小曲奇迷你包」售價56元，都是人氣焦點。

▲▼零食禮盒除了結合IP，還有扭蛋機、夾娃娃機等，吃零食還能同時玩遊戲。（圖／記者林育綾攝）



另有「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」特價359元、「帕恰狗坐姿玩偶」6吋特價158元、12吋特價299元，以及「玩具總動員熊抱哥棉花糖棒」特價159元、「迪士尼熊抱哥／三眼怪造型公仔棉花糖」特價120元，具有造型趣味與收藏價值。