諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院在野黨將對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團書記長羅智強預告23日在程序委員會上排案，最快26日院會可表決。由於憲法法庭審理《憲法訴訟法》部分修正條文，把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成違憲判決，藍委陳玉珍今（21日）表示，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻。

陳玉珍21日在臉書說，不同意的員額就是從總額中扣掉，意見不同的一律不列入分母計算，114憲判字第一號判決真是經典之作，天下地上，唯我獨尊。從此以後小自開班會，大到開公司的董事會，只要跟掌權者意見不一樣的，比如市場派跟公司派意見不一樣的，全部扣除反對派在分母裡所佔的數額，全部不列入計算。

陳玉珍也說，從此以後中華民國的會議都會是百分之百的贊成比例， 那什麼市場派公司派請那麼多優秀的商務律師做什麼攻防呢。立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻了。

國民黨團、民眾黨團19日宣布，將對賴清德提出彈劾案。羅智強表示，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案；後續除將邀賴以被彈劾人身分到立院說明，也不排除於全國各地舉辦公聽會。

但賴清德是否可以拒絕到立院說明？羅智強說，賴清德可以拒絕到院說明，但是身為總統，他認為到立院說明是賴總統的義務，如果賴清德沒有勇氣到立院說明，就是顯現賴對於違憲行為的心虛，所以還是呼籲賴清德展現肩膀跟勇氣，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴能夠勇敢且負責任的來立院說明。