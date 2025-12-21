　
國際

台灣手搖UG插旗美國踢鐵板　爆「開業3天後急關門」內幕曝光

台灣知名手搖飲料UG樂己（UG Tea） 進軍美國，但開業短短3天就停業。，示意圖，非當事店家。（翻攝自UG官網FB）

▲台灣知名手搖飲料UG樂己（UG Tea） 進軍美國，但開業短短3天就停業。示意圖，非當事店家。（翻攝自UG官網FB）

圖文／鏡週刊

台灣知名手搖飲料UG樂己（UG Tea） 進軍美國，本月初在加州的聖蓋博市（San Gabriel）開業，吸引大票人潮，光單日訂單就超過1000份，如今卻因1原因突暫停營業。

根據北美中文媒體《世界日報》報導，UG Tea本月6日在加州的聖蓋博市開幕，吸引大票人潮，訂單甚至爆單，不過才開業短短3天就突暫停營業。報導引述聖蓋博市府公關弗洛勒斯（Iliana Flores）說法，指該事件涉及正在執行的城市法規。

UG Tea進軍美國開業3天突歇業原因？

對此，UG Tea則在12月11日於官方社群做出回應，稱因為生意太好，造成顧客體驗不佳，也發現了一些問題，因此正在進行店內全面升級，預計2週後公告重新開幕日期。

不過聖蓋博市議員吳程遠對《世界日報》指出，UG Tea是因為店內部分裝修，沒有達市府規定的標準，因此閉門調整。

另外據網友在社群上傳的照片，UG Tea大門深鎖，上頭貼著由聖蓋博市府發布的黃色單子，寫著「限制使用」（Restricted Use）、「未審批的建築」（Unpermitted construction）等文字。截至12月20日，店家已經停業超過一週。

台灣手搖UG插旗美國踢鐵板　爆「開業3天後急關門」內幕曝光

▲UG Tea該店在12月11日於官方社群公告，稱因為生意太好，造成顧客體驗不佳。（翻攝自官網）


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

