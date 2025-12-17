超商連續5天「買1送1」懶人包！衛生紙買1送2、零食泡麵5折

▲全家、萊爾富連續5天多項商品優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

把握年底優惠，全家與萊爾富今（17）日至12月21日同步推出連續5天下殺，包括全家「會員限定」咖啡、冰品、零食、保健食品、民生用品與全數下殺，多項買1送1、加10元多1件等，還有衛生紙買1送2；萊爾富也有5日限時殺，多款冰品、泡麵、零食買1送1。

★全家

全家便利商店即日起至12月21日限時5天「會員限定」優惠，咖啡系列祭出超值價，Let’s Café單品美式、拿鐵任選2杯99元，經典冰磚拿鐵（大杯）同樣2杯99元；Let’s Tea柳橙香柚綠茶（特大杯）原價65元，2杯特價75元。

飲料與冰品同步開跑，光泉冷泡茶朝露紅茶原價28元，買2送1，三件56元；Fami!ce霜淇淋不限口味（不含阿芙佳朵、Fami奶昔）原價49元，加10元多1件，2件59元；杜老爺淇淋巧酥甜筒原價45元，加10元多1件，2件55元。

泡麵與零食部分，味王王子杯麵濃濃牛肉湯麵原價49元，買1送1；Tohato蠟筆小新巧克比可可風味餅乾原價59元，2件79元；韓國LOTTE酸甜寶石冰塊棒、榛糖咖啡風味雪糕，單件特價15元；光泉茉莉茶凍原價25元，加10元多1件，2件35元。

民生用品推出「舒潔雲紋舒適抽取衛生紙」原價280元，買1送2，三件280元，平均每件不到百元。生鮮則有「大武山鮮蛋（CAS販售用，10粒）」原價79元，2件特價139元；「哈逹堡蒜味香腸（5支/包）」原價190元，買1送1。

▼全家連續5天會員限定優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富同步推出「限時殺5日」活動，自12月17日至12月21日止，多款冰品、泡麵、零食與調酒指定商品全面買1送1、買2送1。

冰品與飲料類優惠最大，「杜老爺福爾摩沙雪糕（木瓜牛奶、西瓜牛奶）」原價38元，任選買1送1；「Gery芝莉脆粒威化棒（雪草、焦糖巧克力）」原價19元，買1送1；韓國「樂天碳酸飲（優格、草莓優格）」原價29元，任選買1送1。

泡麵與零食部分，韓國「不倒翁金拉麵原味杯麵」原價49元，買1送1；「農心辛炒麵」原價75元，任選買1送1；「味味一品麻辣臭豆腐麵」原價59元，買1送1；「可樂果mini（原味、香脆鹹酥、素小辣）」原價25元，任選買2送1；「利口樂原味草本無糖潤喉糖」原價52元，買1送1。

▼萊爾富多項「買1送1」。（圖／業者提供）