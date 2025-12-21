貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

記者吳奕靖／高雄報導

台北車站日前發生隨機殺人事件後，網路隨即出現恐嚇言論，引發社會高度不安。橋頭地檢署指出，經查該篇恐嚇原始貼文IP顯示位於越南，疑似透過境外IP發文，而橋頭地檢署21日一大早發佈新聞表示，一名男子涉嫌在社群平台Threads轉傳，引發社會恐慌，現在已經將他拘提到案，最後諭令5萬交保。

▲恐嚇公眾轉發內容原始貼文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

遭到拘提的男子是一名就讀電機系的陳姓男大生（上圖，調查局提供），橋頭地檢署事後澄清他是「轉發」，並非是原始po文者，陳男是使用新申辦帳號轉發相關內容「將於12月25日在高雄車站發生更大的事件」等文字。橋頭地檢署指揮市調處人員在昨日鎖定陳男實際發文地點，前往拘提其到案說明。

▲高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳男到案後坦承轉傳他人貼文，原意僅為「提醒大家注意安全」，但發文時未清楚標註提醒用途，導致外界誤解與恐慌。檢方認為，其行為已涉及恐嚇公眾安全之虞。

檢察官訊問後，認定陳男涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，諭知新台幣5萬元交保。至於原始貼文來源與境外IP背後是否另有他人涉案，檢方仍持續追查中。