社會 社會焦點 保障人權

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

記者吳奕靖／高雄報導

台北車站日前發生隨機殺人事件後，網路隨即出現恐嚇言論，引發社會高度不安。橋頭地檢署指出，經查該篇恐嚇原始貼文IP顯示位於越南，疑似透過境外IP發文，而橋頭地檢署21日一大早發佈新聞表示，一名男子涉嫌在社群平台Threads轉傳，引發社會恐慌，現在已經將他拘提到案，最後諭令5萬交保。

▲恐嚇公眾轉發內容原始貼文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲恐嚇公眾轉發內容原始貼文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站，男大生被逮。（圖／調查局提供）

遭到拘提的男子是一名就讀電機系的陳姓男大生（上圖，調查局提供），橋頭地檢署事後澄清他是「轉發」，並非是原始po文者，陳男是使用新申辦帳號轉發相關內容「將於12月25日在高雄車站發生更大的事件」等文字。橋頭地檢署指揮市調處人員在昨日鎖定陳男實際發文地點，前往拘提其到案說明。

▲▼高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳男到案後坦承轉傳他人貼文，原意僅為「提醒大家注意安全」，但發文時未清楚標註提醒用途，導致外界誤解與恐慌。檢方認為，其行為已涉及恐嚇公眾安全之虞

檢察官訊問後，認定陳男涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，諭知新台幣5萬元交保。至於原始貼文來源與境外IP背後是否另有他人涉案，檢方仍持續追查中。

12/19 全台詐欺最新數據

北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

更多熱門

恐嚇言論台北車站橋頭地檢署男大生境外IP北捷恐攻

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

