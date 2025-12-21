　
生活

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財曝

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲今天可到天公廟拜拜。圖為新竹市天公壇。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

80年一遇大吉日！今天是24節氣的「冬至」，民俗專家王老師提醒，錯過今日「冬至」補財日再等80年！冬季「天赦日」正好遇到冬至，新年前最強招財轉運大吉日，一定要記得到天公廟或大型廟宇，準備正式的祈福疏文參拜。雨揚老師也說，「天赦日×冬至」是80年難得一遇的轉運吉祥日。

誠心參拜補財庫

王老師在臉書說，為什麼冬至碰上天赦日特別重要？因天赦日是像玉皇大帝請求赦罪，清除霉運與種種不順；而冬至是能量的轉換點，陰盡而陽生，2026的運勢從這一刻開始，你在這天誠心參拜、補財庫，代表壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢，財運爆發！

王老師表示，老闆、業務、投資人、想升遷或2025財運未開，把握時機，一定要記得到天公廟或大型廟宇，準備正式的祈福疏文參拜，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛升、萬事如意！讓自己2026旺一整年！

「天赦日×冬至」80年一遇轉運吉祥日

雨揚老師也在臉書指出，「天赦日×冬至」80年難得一遇的轉運吉祥日，今天是2025年最後一次天赦日，天赦日被視為上天開恩、萬事可赦的吉日；冬至則是陰極轉陽、好運重新啟動的起點，兩大吉日相遇，就是被稱為「80年難得一遇」的轉運黃金日，最適合祈福、補運、旺財氣。

雨揚老師提到，在這天誠心點上一炷香，讓純正香氣直達天聽，藉由裊裊香煙，向上天傳遞懺悔與心願，為過去畫下句點，也為接下來的運勢開新局，讓好運回歸正軌，讓福氣慢慢靠近。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

12/18 全台詐欺最新數據

