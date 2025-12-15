　
民生消費

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1、全家限今天10元多1杯

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商新一波咖啡優惠來了。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接歲末，4大超商同步推出冬季飲品、咖啡優惠，包括7-ELEVEN熱咖啡「買1送1」、寄杯組合「買12送6」最多省600元，全家也有周一限定「加10元多1杯」，萊爾富多項買1送1等，想省錢喝咖啡可把握折扣。

★7-ELEVEN

●「愛SHARING分享日」買12送6

7-11自即日起至12月20日，在OPENPOINT行動隨時取「愛SHARING分享日」推出買12送6優惠：

・大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾，原價1杯65元，優惠價買12送6。

・特大杯拿鐵／美式，原價1杯70元，優惠價買12送6。

・風味指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪奇朵、濃抹茶、濃焙茶、好時可可），原價1杯75元，優惠價買12送6。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，原價1杯60元，優惠價買12送6。

・特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵，原價1杯90元，優惠價買12送6。

・中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵，原價1杯100元，優惠價買12送6。

▼7-11「愛SHARING分享日」推出買12送6優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11寄杯優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11在OPENPOINT行動隨時取「周一咖啡日」，12月15日限定一天優惠：

・大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）。

・中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）。

▼7-11周一咖啡日優惠。（圖／業者提供）

● LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・大杯熱特選拿鐵，原價80元，買1送1。⭢購買連結

・大杯熱精品美式，原價100元，買1送1。⭢購買連結

・大杯熱特選美式，原價65元，買1送1。⭢購買連結

・熱精品馥芮白，原價120元，買1送1。⭢購買連結

・熱咖啡珍珠歐蕾，原價75元，買1送1。⭢購買連結

▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

★全家

●周一咖啡日

全家在APP隨買跨店取，12月15日限定優惠：

・大杯單品美式，原價100元，優惠價2杯110元。

・大杯單品拿鐵，原價110元，優惠價2杯120元。

・大杯特濃美式，原價55元，優惠價2杯65元。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，優惠價2杯75元。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

● 門市即日起至12月23日：

・大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓），原價60元，優惠價25元。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，原價65元，買1送1。

・大杯巧克力歐蕾，原價65元，買1送1。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，原價79元，買1送1。

・紅玉紅茶，原價45元，買1送1。

・四季春青茶，原價45元，買1送1。

・桂圓紅棗茶，原價65元，買1送1。

・黑糖薑茶，原價45元，買1送1。

・大杯摩卡咖啡，原價70元，買1送1。

・醇脆黑糖拿鐵，原價65元，買1送1。

・中杯橙香美式，原價45元，買1送1。

・大杯橙香拿鐵，原價65元，買1送1。

● APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，原價55元，買20送20。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，買20送18。

・茶拿鐵系列，原價60元，買12送12。

・珍珠冰茶系列，原價79元，買12送12。

★OKmart

● 門市即日起至12月17日：

・福樂巧克力牛奶275ml，原價30元，買1送1。

・福樂蘋果牛奶275ml，原價30元，買1送1。

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富OKmart

