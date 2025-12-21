　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

▲▼捷運中山站無差別殺人案發後，男大生在IG限動貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲捷運中山站無差別殺人案發後，男大生在IG限動貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

社群網路發言千萬要謹慎！前天（19日）捷運中山站發生無差別殺人事件，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，竟在Instagram發布限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，引發網友恐慌並向警方報案。新莊警分局獲報後不敢大意，立即成立專案小組，不到1小時便鎖定彭男身分並將他帶回偵辦。儘管彭男事後發文致歉，全案仍依恐嚇公眾罪函送法辦。

新莊警分局昨天（20日）上午接獲民眾報案，指稱在IG限時動態中發現疑似鼓吹暴力的貼文。貼文者彭姓男子在內容中提到「中山砍人不揪」，敏感字眼恐導致社會不安。專案小組獲報後，透過科技偵查比對，火速在短短不到1小時內就確認了貼文者身分。隨即聯繫彭男及家長，要求彭男到案說明。

經調查，彭男是名19歲的大學生，他在父母陪同下前往分局說明案情。雖然供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意，但在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論，已經違法。訊後依恐嚇公眾罪嫌將他函送法辦。

彭姓男大生意識到事態嚴重後，主動下架爭議限動，並再度發文向社會大眾致歉，表示自己「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。新莊分局呼籲，民眾於網路或社群平台發言時應抱持審慎態度，切勿散布涉及暴力、威脅或足以引發大眾恐慌的言論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余男擋張文身亡！發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

更多熱門

相關新聞

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

一名網友近日在Threads哀怨表示，看IG短影音（Reels）時，常會無預警滑到開啟HDR（高動態範圍）規格的影片，導致手機螢幕瞬間變亮，使眼睛感到極度刺痛與不適。話題引爆共鳴，大票苦主激動直呼，「開啟的一律封鎖」、「把它關掉」。

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

早餐妹愛車遭撞　白色賓士竟肇逃

早餐妹愛車遭撞　白色賓士竟肇逃

關鍵字：

新莊IG限動

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面