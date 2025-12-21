IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

▲捷運中山站無差別殺人案發後，男大生在IG限動貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

社群網路發言千萬要謹慎！前天（19日）捷運中山站發生無差別殺人事件，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，竟在Instagram發布限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，引發網友恐慌並向警方報案。新莊警分局獲報後不敢大意，立即成立專案小組，不到1小時便鎖定彭男身分並將他帶回偵辦。儘管彭男事後發文致歉，全案仍依恐嚇公眾罪函送法辦。

新莊警分局昨天（20日）上午接獲民眾報案，指稱在IG限時動態中發現疑似鼓吹暴力的貼文。貼文者彭姓男子在內容中提到「中山砍人不揪」，敏感字眼恐導致社會不安。專案小組獲報後，透過科技偵查比對，火速在短短不到1小時內就確認了貼文者身分。隨即聯繫彭男及家長，要求彭男到案說明。

經調查，彭男是名19歲的大學生，他在父母陪同下前往分局說明案情。雖然供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意，但在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論，已經違法。訊後依恐嚇公眾罪嫌將他函送法辦。

彭姓男大生意識到事態嚴重後，主動下架爭議限動，並再度發文向社會大眾致歉，表示自己「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。新莊分局呼籲，民眾於網路或社群平台發言時應抱持審慎態度，切勿散布涉及暴力、威脅或足以引發大眾恐慌的言論。