　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

27歲惡徒張文19日傍晚投擲煙霧彈於台北車站、捷運中山站等處製造混亂，並持雙刃長刀隨機揮砍民眾，一路闖入誠品南西店，最終墜樓身亡，全案共釀成4死11傷。檢警昨(20日)進行相驗後，除張文外，3名被害死者家屬均對死因無意見，後續已發還遺體；目前檢方暫定23日下午2時將解剖張文遺體，進一步釐清死因。

檢警調查，張文策畫這起隨機攻擊事件，19日下午先製造多起火警讓警消疲於奔命，傍晚5時許戴上防毒面具走進台北車站，投擲自製的汽油彈、煙霧彈製造混亂，過程中一名余姓男子見狀上前制止，未料卻遭張文持長刀猛刺奪命；隨後張文趁著站內煙霧瀰漫、混亂之際偽裝成一般民眾逃離現場。

張文離開台北車站後，返回附近下榻的旅館變裝，並帶上武器裝備等，晚間6時許再度現身於捷運中山站外，直接在行人穿越道上大肆丟擲煙霧彈，以同樣手法製造混亂後，再持雙刃長刀朝人群揮砍，期間先劃開一名蕭姓機車騎士頸部，隨後闖進誠品南西店，再於4樓猛刺逛街的王姓男子右腹，共計奪走3條人命，最終張文逃往誠品南西店頂樓，在警方圍捕下墜樓身亡。

針對本起隨機攻擊事件，檢警20日相驗4名死者遺體，其中3名被害死者家屬均對死因沒有意見，後續檢方相驗完畢後已經發還遺體，交由家屬處理後事；而為進一步釐清案情，張文遺體預定將於23日下午2時進行解剖。

▼嫌犯張文父母20日抵達二殯進行相驗。（圖／攝影中心）

▲▼北捷隨機殺人，嫌犯張文父母抵達二殯進行相驗。（圖／攝影中心）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余男擋張文身亡！發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

更多熱門

相關新聞

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。事後陸續有民眾獻花悼念，但就有網友上傳一段影片，是一名男子拿著UG手搖飲料品牌袋，將其放在現場，此舉引發眾人不滿，認為觀感不佳。對此，UG發文道歉了。

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」

張文殺戮釀4死！醫揭「有些人心理沒痛覺」

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

關鍵字：

北捷砍人北捷恐怖攻擊北捷隨機砍人北捷恐攻張文北捷中山站中山商圈中山站誠品南西

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面