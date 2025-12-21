快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

27歲惡徒張文19日傍晚投擲煙霧彈於台北車站、捷運中山站等處製造混亂，並持雙刃長刀隨機揮砍民眾，一路闖入誠品南西店，最終墜樓身亡，全案共釀成4死11傷。檢警昨(20日)進行相驗後，除張文外，3名被害死者家屬均對死因無意見，後續已發還遺體；目前檢方暫定23日下午2時將解剖張文遺體，進一步釐清死因。

檢警調查，張文策畫這起隨機攻擊事件，19日下午先製造多起火警讓警消疲於奔命，傍晚5時許戴上防毒面具走進台北車站，投擲自製的汽油彈、煙霧彈製造混亂，過程中一名余姓男子見狀上前制止，未料卻遭張文持長刀猛刺奪命；隨後張文趁著站內煙霧瀰漫、混亂之際偽裝成一般民眾逃離現場。

張文離開台北車站後，返回附近下榻的旅館變裝，並帶上武器裝備等，晚間6時許再度現身於捷運中山站外，直接在行人穿越道上大肆丟擲煙霧彈，以同樣手法製造混亂後，再持雙刃長刀朝人群揮砍，期間先劃開一名蕭姓機車騎士頸部，隨後闖進誠品南西店，再於4樓猛刺逛街的王姓男子右腹，共計奪走3條人命，最終張文逃往誠品南西店頂樓，在警方圍捕下墜樓身亡。

針對本起隨機攻擊事件，檢警20日相驗4名死者遺體，其中3名被害死者家屬均對死因沒有意見，後續檢方相驗完畢後已經發還遺體，交由家屬處理後事；而為進一步釐清案情，張文遺體預定將於23日下午2時進行解剖。

▼嫌犯張文父母20日抵達二殯進行相驗。（圖／攝影中心）