生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真的全倒了！「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

▲▼十盛,日本北海道十勝四葉鮮乳,厚乳奶茶「馥鐵觀音」,輕乳奶茶「夏沁冬露」,乳牛限定杯。（圖／記者姜國輝攝）

▲十盛最後一間分店將在12月26日歇業。（圖／記者張雅雲攝）

網搜小組／劉維榛報導

百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，因爆出假奶風波後，各家分店陸續慘歇業，最後一家「桃園中正店」宣布在12月26日正式關閉。而原本沒人管理的官網，也一口氣把所有分店資訊都刪了，引發網友熱議，「至少賠幾百萬吧」、「為了這X良的品牌撐到現在」。

最後分店撐到12/26

一名網友在Threads表示，全台最後一家十盛也要關門了，「桃園中正店只營業12/26」，印象中該店只開了一年半，原PO則喊話「之後可以開個一沐日或八曜和茶」。

底下網友搖頭回應，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「今天經過也有拍，經過3次完全都沒人」、「加盟主真的是被割韭菜」、「可惜，要是誠實就好了」、「前兩天去買，店員都已經在後面放桌子聊天了」、「十盛開到現在從來沒喝過」、「那天本來要買，結果根本沒啥能買就走了」、「以加盟金現在都300萬起跳，我覺得至少賠幾百萬吧」、「辛苦你了十盛桃園店..為了這X良的品牌撐到現在」。

官網分店資訊被刪光

2024年風光開幕的「十盛熟成奶茶專賣店」，全盛時期超過20家門市，未料在去（2024）年7月爆出乳源標示不清的「假奶風波」，並且拒絕告知使用牛奶的品牌。由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，加上十盛一度不認錯，氣得消費者掀起抵制潮。

事實上，12月初有網友發現，十盛官網還掛著6家分店資訊，但官方社群早被悄悄刪除，而一名網友爆料，其實公司行銷員工已離職超過半年，如今官網分店資訊已全面下架，是繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命的網紅飲料店。

▼官網分店資訊全被刪了。（圖／翻攝十盛官網）

▲▼ 。（圖／翻攝十盛官網）

北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

2波變天！　下波冷空氣更強更久

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

十盛桃園中正店網紅小美紀卜心假奶

