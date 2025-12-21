真的全倒了！「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

▲十盛最後一間分店將在12月26日歇業。（圖／記者張雅雲攝）



百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，因爆出假奶風波後，各家分店陸續慘歇業，最後一家「桃園中正店」宣布在12月26日正式關閉。而原本沒人管理的官網，也一口氣把所有分店資訊都刪了，引發網友熱議，「至少賠幾百萬吧」、「為了這X良的品牌撐到現在」。

最後分店撐到12/26

一名網友在Threads表示，全台最後一家十盛也要關門了，「桃園中正店只營業12/26」，印象中該店只開了一年半，原PO則喊話「之後可以開個一沐日或八曜和茶」。

底下網友搖頭回應，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「今天經過也有拍，經過3次完全都沒人」、「加盟主真的是被割韭菜」、「可惜，要是誠實就好了」、「前兩天去買，店員都已經在後面放桌子聊天了」、「十盛開到現在從來沒喝過」、「那天本來要買，結果根本沒啥能買就走了」、「以加盟金現在都300萬起跳，我覺得至少賠幾百萬吧」、「辛苦你了十盛桃園店..為了這X良的品牌撐到現在」。

官網分店資訊被刪光

2024年風光開幕的「十盛熟成奶茶專賣店」，全盛時期超過20家門市，未料在去（2024）年7月爆出乳源標示不清的「假奶風波」，並且拒絕告知使用牛奶的品牌。由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，加上十盛一度不認錯，氣得消費者掀起抵制潮。

事實上，12月初有網友發現，十盛官網還掛著6家分店資訊，但官方社群早被悄悄刪除，而一名網友爆料，其實公司行銷員工已離職超過半年，如今官網分店資訊已全面下架，是繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命的網紅飲料店。

