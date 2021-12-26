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平安夜赴約網友竟是食人魔　他遭割喉「蛋蛋已嚼食下肚」死狀悽慘

▲▼美國密西根州50歲男子拉騰斯基（Mark Latunski）殺害男網友後，將受害人睪丸切除並食用。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密西根州50歲男子拉騰斯基（Mark Latunski）殺害男網友後，將受害人睪丸切除並食用。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州50歲男子拉騰斯基（Mark Latunski）在聖誕節前夕邀約交友軟體上認識的貝肯（Kevin Bacon）到家中見面，隔天貝肯卻被通報失蹤。警方循線找到拉騰斯基的住處後赫然發現，貝肯已經成為一具倒掛在天花板上的裸屍，部分生殖器早已被割掉吃下肚。

根據《太陽報》報導，美國25歲男子貝肯2019年的平安夜晚間6時傳訊息，拒絕了室友的邀約並表示他要和拉騰斯基見面，沒想到卻再也沒有回來。警方前往搜索拉騰斯基的住處時，竟在地下室發現貝肯已經成為一具死狀悽慘的倒吊裸屍。貝肯父親難過表示，兒子很明顯是毫無防備地走進危險之中，「聽到這些細節時候令人感到揪心絞胃，悲痛到快要失控。」

▲▼美國25歲男子貝肯（Kevin Bacon）平安夜到網友家赴約竟遭割喉分屍，睪丸被割除吞食。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Bacon）

▲美國25歲男子貝肯2019年平安夜到網友家赴約竟遭割喉分屍。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Bacon）

法庭文件顯示，拉騰斯基趁貝肯背對自己時，持刀從後方攻擊腰部、頸部致死，接著，再將貝肯的衣服脫光，綁住腳踝地倒吊在屋梁上。拉騰斯基向警方坦承，他割下受害者的睪丸，出於戀物癖的動機嚼食下肚。貝肯父親補充，證據顯示兒子有「黑暗的一面」，但對於那些了解和愛他的人來說，他們並不了解這一面，許多認識他的人只看到了他美好的一面，「在他短暫的一生中，他珍惜、關愛所有接觸過的人，並感動了許多人。」

報導指出，隨著審理程序展開，拉騰斯基已經在獄中暫押2年，法官2020年10月裁定他具行為能力接受審判，今年2月他曾因絕食後失去意識而住院，但依當局最新安排，他預計在2022年2月3日重新站上法庭接受審問。

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