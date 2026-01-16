日本前首相「令和大叔」菅義偉　決定引退政壇

▲被媒體稱為「令和大叔」的前日本首相菅義偉，即將從政壇引退。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

前日本首相菅義偉已決定不參加即將舉行的眾議院選舉，並確定即將從政壇引退。據悉，他將在近日向神奈川縣橫濱市的地方支持者說明，隨後正式對外表明不掛名參選眾議院的意象，結束其長達近30年的國會政治生涯。

根據《日本放送協會》，現任日本首相高市早苗有意在通常國會期間提前解散眾議院並進行改選。在此情況下，菅義偉反覆考慮是否再次參選，最終決定不投入選戰。消息指出，他已經向部分地方支持者口頭表達不參選的意願，正式公開聲明也將在近期完成。

菅義偉現年77歲，政治生涯起於橫濱市議會議員，並於1996年首次當選日本眾議院議員。隨後，他在第1次安倍內閣中擔任總務大臣，正式進入中央政府，逐步累積政治經驗與影響力。

在自民黨作為在野黨期間，菅義偉曾在2012年的自民黨總裁選舉中扮演關鍵角色，協助安倍晉三成功當選黨總裁。自第2次安倍內閣起，他始終擔任內閣官房長官，任期超過2800天，創下歷任官房長官中的最長紀錄，並在多次重大政策及危機事件中扮演核心角色。

2019年，身為內閣官房長官的菅義偉代為發表新年號「令和」，從此知名度瞬間攀升，更被媒體稱為「令和大叔」。

2020年9月，安倍晉三辭去自民黨總裁後，菅義偉在自民黨總裁選舉勝出，並成為第99任日本首相。在任期間，他主導對新冠肺炎（COVID-19）疫情的應對措施，包括控制疫情、推動疫苗接種及制定相關政策，儘管面臨來自國內外與各界的挑戰，仍維持政府穩定運作。

此次菅義偉決定不再參選並正式引退，標誌著從政生涯即將畫下句點，也將引發自民黨內外對下一階段政治布局的新一輪關注。