日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

▲美國國防部長赫格塞斯、日本防衛大臣小泉進次郎進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日美兩國防衛首長在會談後一致表示，雙邊同盟「完全沒有動搖」，將進一步強化在印太地區的嚇阻力。日本防衛大臣小泉進次郎與美國國防部長赫格塞斯達成共識，因應中國在台灣周邊及東海、南海軍事活動，雙方一致同意在沖繩等西南諸島擴充更具實踐性的聯合訓練，並在防衛產業開展緊密合作，包括增產改良型攔截飛彈SM-3 Block 2A。

根據日媒《共同社》，小泉進次郎於當地時間15日在五角大廈進行會談，會後他向媒體表示，他從赫格塞斯口中獲得明確保證，美國政府依然致力於維護印太地區和平與穩定。儘管美國近期將西半球列為國家安全優先，但日方對美國在亞洲事務的承諾仍感安心。

小泉進次郎指出，日美同盟將透過擴大「第一島鏈」的駐軍和實務化軍演，強化遏制侵略的能力。

赫格塞斯在會談強調，「以實力追求和平」是美日同盟的重要目標，並表示軍演覆蓋範圍將從日本延伸至台灣與南海。他指出，美國雖然重視本土優先，但同時與盟友合作，透過實際演訓及軍事存在，維持全球和平與安全。他亦讚賞日本首相高市早苗致力提升國防預算的決心。

雙方確認，未來將在西南諸島展開更多實務化聯合訓練，並加強防衛產業基礎合作。此外，駐日美軍的整編，包括將沖繩普天間機場搬遷至名護市邊野古的計畫，也將持續推進。

小泉進次郎也透露，他與美國副總統范斯（J.D. Vance）在白宮進行約30分鐘的會談，討論日本防衛力提升及區域安全局勢，小泉對范斯印象良好，形容其「溫和且具包容力」。

會談前，小泉進次郎與赫格塞斯及美軍官兵一同參與晨間體能訓練，展現兩國防衛首長間的個人關係與合作默契。據悉，雙方在此次會談中雖未公開討論中國軍事活動細節，但確實對相關安全議題交換意見。