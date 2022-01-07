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哈佛公衛專家警告：美國全境即將被Omicron浪潮吞噬

▲▼新冠,Omicron,疫苗。（圖／路透）

哈佛公衛專家悲觀預言：美國即將被新一波的Omicron感染浪潮吞噬。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

新冠變種病毒Omicron目前在美國的感染範圍正急劇擴大。哈佛大學公衛專家群警告，這波感染浪潮可能短期內就會在美國達到最高峰，未來幾周的抗疫工作將十分艱難。

美國《哈佛大學學報》6日報導，考慮到Omicron變種病毒在南非極速的傳播情況，哈佛大學的公衛專家群對於該病毒在美國感染發展趨緩的看法持保留態度。

公衛專家、哈佛醫學院講師勒米厄(Jake Lemieux)指出，「南非Omicron感染浪潮已持續數周，可以想像，在美國也會持續同樣長的時間，甚至可能更長。」他指出，這主要是因為季節因素，正如在2021年冬季疫情爆發期一樣。他說，這將是一個艱難的冬天，最困難的時期可能就在未來幾周內。

儘管英國倫敦最近的感染人數有下降趨勢，但專家們警告說，此一跡象主要出現在較年輕的族群中，因此不能跟整體趨勢混為一談。

美國疾管中心的資料顯示，截至1月3日，美國最近7日平均新增病例超過49.1萬例，幾乎是去年1月疫情高峰期的兩倍，每天住院及死亡人數也呈現激增趨勢。非但如此，從去年12月30日至今年5日的一周內，美國感染新冠病毒的兒童增加了32.5萬人。

▲▼Omicron重創耶誕假期　全球6300航班取消。（圖／路透）

▲ Omicron重創耶誕假期，全球6300航班取消。（圖／路透）

兒科專家魯瑟莉雅嘉(Katherine Luzuriaga)說，「我們已經看到兒童的感染人數正大幅上升，其中不少人都是因為別的疾病住院後，接受新冠檢測時才發現確診的。」

專家們表示，儘管美國部分地區疫情已出現緩減的趨勢，但近期前景仍然十分險峻，許多醫院已經瀕臨醫療負荷崩潰邊緣。此外，最近一項針對波士頓地區廢水中病毒顆粒含量的調查也顯示，新冠病毒含量出現大幅上升，超過了疫情發生以來的任何時期。

哈佛醫學院公衛專家巴魯克(Dan Barouch)說：「很明顯目前病例數量驚人，動物研究中有初步證據顯示，這種快速傳播的變種病毒會導致上呼吸道疾病的病清加重，這跟我們在臨床上看到的情況一致。可以說，我們即將被一波Omicron感染浪潮吞噬，這波浪潮會掀起多高？它對患者、醫療系統和社會的衝擊有多嚴重？目前仍不得而知。」

專家們同時指出，Omicron很可能會在不同時間以不同的方式在美國各地蔓延，就像其他變種病毒一樣，哈佛生物化學及分子藥理學教授盧班(Jeremy Luban)說，「最終，Omicron將席捲美國的每個城市和村鎮，好讓人們知道它的厲害，我認為這是毫無疑問的。」

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