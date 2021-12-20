這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

▲2016年9月，支持擁槍民眾在俄亥俄州行使「公開擁槍權」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2021年美國多地發生的凶殺案數量創新高，佛羅里達海灣海岸大學教授犯罪學課程的一名退休員警湯瑪斯沈痛地說：「這個國家已經喪失理智。」

「法新社」20日報導，美國多個城市2021年的凶殺案數量創新高；當中芝加哥發生的凶殺案已超過800起，創1994年以來的最高紀錄。有分析家認為，自疫情發生以來，凶殺案激增的主要原因是槍支銷量大幅增長。

專家認為，考慮到2020年向警方報案的暴力犯罪案件中，只有不到50%獲得受理，警方需要更有效的執行力。 報導指出，美國多個大中城市的謀殺案數量「引發關注」。

▲ 俄亥俄州哥倫布16歲非裔女孩布萊恩（Makiyah Bryant）20日下午遭員警槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

首都華盛頓發生了至少211起凶殺案，新墨西哥州阿爾伯克爾基市100起、俄勒岡州波特蘭市至少70起、維吉尼亞州里奇蒙市80起等，凶殺案件數都創下新高。

更值得注意的是：費城今年共發生了至少535起凶殺案，刷新了1990年創下的紀錄。芝加哥發生的凶殺案超過800起，創1994年以來的最高紀錄。退休員警湯瑪斯對此評論說：「一句話，這個國家已經喪失理智。」

多位專家將凶殺案數量創新高，歸因於在經濟復甦過程中，少數族群遠遠被拋在後面，以及美國人持有槍支數量創下歷史新高等。犯罪分析師亞瑟等專家認為，自疫情發生以來，凶殺案激增的主要原因是「槍支銷量的大幅增長」。

▲ 俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透）

小型武器分析與預測諮詢公司的資料顯示，美國2020年的槍支銷量接近2300萬，創下新高。該公司預估今年的銷量也會達到2000萬支。

報導最後指出，多名專家表示，考慮到2020年向警方報案的暴力犯罪案件中，只有不到 50%獲得受理，警方確實需要更有效的展開工作。 犯罪分析師、同時也是中情局前幹員的亞瑟說，如果謀殺案受理的佔比更高，社會對警方的信任度也會提高。

▲ 美國南卡州律師亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；

生命線協談專線：1995