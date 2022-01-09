食人魔約炮後割喉殺人！切下炮友陰莖咀嚼吞食　法官氣炸判關到死

記者葉睿涵／綜合報導

德國中學男老師斯蒂芬（Stefan R）2020年與網友特羅吉施（Stefan Trogisch）見面後，竟將這名網友殺害吃掉，直到警方在事發2個月後找到特羅吉施的遺骸，才讓此案被揭發。斯蒂芬在2020年11月被拘捕，而柏林法院則在今年1月7日判處他無期徒刑。

綜合德國之聲與BBC報導，這起命案發生在2020年9月，斯蒂芬在同性戀網站上認識了網友特羅吉施後，2人於9月5日相約見面。不料，特羅吉施在半夜前往斯蒂芬的家中，與他發生性行為後，就再也沒有回家。特羅吉施的母親尋人不果，只好報警求助。

2020年11月8日，警方在柏林北部的一個公園和附近的公車站發現了斯特凡的遺骸，且骨頭上完全沒有肉，讓警方懷疑斯特凡的死是人為所致，因此便讓2隻警犬展開追蹤，最後找到斯蒂芬的家。

▲特羅吉施（左）應邀到炮友斯蒂芬（右）的公寓後，竟慘遭不測。（圖／翻攝自德國警方官網）

警方發現，斯蒂芬的公寓確實有被害人的血跡反應，而且他的家中還藏有骨鋸和屠刀，調查人員甚至還在他的網站搜索記錄發現他曾搜尋有關男性生殖器是否能切除的問題，因此懷疑斯蒂芬是食人族，並以涉嫌謀殺罪將其拘留。

斯蒂芬在審判過程中聲稱，特羅吉施與他發生關係後就死在了客廳，於是他才會驚慌分屍。不過檢察官卻表示，斯蒂芬事前曾下藥迷昏特羅吉施，然後再偷偷將其殺死並割下特羅吉施的生殖器吃掉，可見斯蒂芬殺人明顯是為了滿足「吃人」慾望，「這種行為是不人道而卑鄙的」。

柏林地方法院今年1月7日裁定，斯蒂芬因犯下謀殺、擾亂死者安寧等罪，判處無期徒刑，且由於他的罪行特別嚴重，因此即使服刑15年也不能申請假釋。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》