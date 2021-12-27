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英食腦囚犯「漢尼拔」專殺虐童變態！　孤獨困地牢38年慘況曝

▲▼英食腦囚犯「漢尼拔」專殺虐童變態！　孤獨困地牢38年慘況曝。（圖／翻攝維基百科／documentarytube.com）

▲莫斯利專殺虐童變態和殺妻者，終身被監禁在地牢中。（圖／翻攝維基百科／documentarytube.com）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國最危險的連環殺手「英國食人魔」莫斯利（Robert Maudsley），將在獄中地下室的玻璃牢房中度過他的餘生。現年68歲的他日前上訴，想離開單獨囚禁的牢房回到大牢房，與其他囚犯生活並度過聖誕節，但獄方做出最後一次駁回，判定莫斯利的危險隨著他遠離人居的時間愈久，變得更加無法捉摸，因此不願意冒險讓他結束單獨監禁。

《每日郵報》報導，莫斯利於1974年至1978年間先後殺害4名男性，其中3人還是他的獄友，而且都是戀童癖和殺妻者。之後為防止他再繼續殺害其他囚犯，韋克菲爾德（HMP Wakefield）獄方1983年在地下室為他量身打造一間5.5乘以4.5公尺的玻璃牢房，玻璃全採用防彈材質。

轉進單獨監禁的牢房後，莫斯利至今每天都花上23個小時待在牢房裡，睡在水泥造的床上，還有固定在地上的馬桶和水槽，吃喝拉撒都在裡頭，除此之外只有壓縮紙板做的一張桌子和椅子。

長期遠離人居的莫斯利渴望與人接觸，他多年來不斷要求離開單獨監禁牢房，回到大牢房與其他獄友相處，今年稍早更提出請求回到大牢房與大家一起度過聖誕節日，被獄方回絕後又再提上訴，卻被最終判定駁回，餘生確定只能單獨在地下室度過。

莫斯利讓獄方如此害怕的原因，要回溯至1974年起，當時年僅21歲的他是個染上毒癮靠賣淫維生的男妓，一次性交易結束後男客得意地向他展示性虐兒童的照片後，莫斯利很快就動手殺害他。他到警局自首後，因為精神狀況和所犯罪刑讓法庭認為他不適合出庭受審，因此將他送往布羅德莫精神病院（Broadmoor Hospital），一間專門關押全英國最為暴力殘忍囚犯的監獄。

莫斯利坐牢最初幾年相對安分，但到了1977年他夥同獄友起斯曼（David Cheeseman）一起進入戀童癖囚犯法蘭西斯（David Francis）的牢房裡，花了長達9個小時，慢條斯理地將法蘭西斯折磨至死。期間他把湯匙刺入對方耳朵搗弄大腦，恐怖名聲傳開後變成他吃了對方一部份的腦，因此有了「英國漢尼拔」的封號；然而究竟是否有吃大腦，至今未獲證實。

▲▼英食腦囚犯「漢尼拔」專殺虐童變態！　孤獨困地牢38年慘況曝。（圖／翻攝維基百科／documentarytube.com）

▲紀錄片網站2019年探訪過莫斯利。（圖／翻攝維基百科／documentarytube.com）

殺人後莫斯利被轉送至韋克菲爾德監獄，隔年他在獄中得知46歲的獄友達爾沃（Salney Darwood）因為殺妻罪名坐牢，於是將他綑綁後拿利器刺殺，屍體藏進牢房床底下。他接著溜進戀童癖者羅伯次（Bill Roberts）牢房內，面對這個因性虐待7歲女童而入獄的56歲大叔，莫斯利用土製匕首刺向羅伯次，再敲碎他的頭骨，抓他的頭去撞牆。

莫斯利之後被判處終身監禁，法庭建議他永遠不得釋放。他在2000年請求法院判處他死刑，並在信中哀求，「把我一天關在牢房裡23個小時有什麼意義呢，為什麼還要費心思來餵我，給我每天一個小時的放風時間？我到底對誰造成威脅了？」

莫斯利接著在信中表示以他當時的診斷結果，他認為自己所能期待的只有精神崩潰、精神疾病和自殺一途。他抱怨獄方的作法讓他過度孤獨，甚至無法養隻寵物陪伴，「為什麼我不能有隻鸚鵡，都只有蒼蠅、蟑螂和蜘蛛。如果我保證會好好愛護牠（鸚鵡）不吃掉牠呢？為什麼不能讓我在牢房裡看電視，知道世界現況然後學習？為什麼我連一張音樂卡帶都沒有，聆聽優美的古典音樂都不行？如果這些要求英國懲教署都拒絕，那我要求簡單給我一顆氰化物膠囊，羅伯特約翰莫斯利的問題很快就會解決。」

知情人士本月向媒體透露，孤獨一人太久會對人造成影響，「他（莫斯利）的狀況不好，他們不能冒險承擔任何他可能幹出的事」，他強調，「他們就是不行冒險。」

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