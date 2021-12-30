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11歲女孩被車撞倒　臉朝下拖行173米！駕駛以為撞到鳥

▲▼11歲的莎拉慘遭汽車撞倒後，臉朝下拖行173公尺，差點毀容。(圖／翻攝自臉書)

▲▼11歲的莎拉慘遭汽車撞倒後，臉朝下拖行173公尺，差點毀容。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》26日報導，澳洲昆士蘭州一名11歲女孩慘遭一輛汽車撞倒後臉朝下的的拖行173公尺，差點毀容，所幸最後保住一命。

報導說，這宗意外發生在今年5月，11歲女孩莎拉.德吉爾(Sarah Degier)當時正騎著車去上學，意外被一輛由一名青少年駕駛的SUV汽車從側面撞倒。駕駛者以為自己只是撞到了一隻鳥，並未把車子立時停下來。

於是莎拉就這樣臉朝下被車子拖著前行，她的腳被卡在汽車底盤，在被拖行的過程中，莎拉機警的把雙手按在路面上，好讓自己的臉跟地面保持距離。後來她的尖叫聲驚動了路人，他們追上肇事車輛，把車子喊停。開車的年輕人停車後對所發生的事也感到震驚。

一名路人問了莎拉的家人的名字、電話號碼和地址，然後打電話給女孩的父親。之後，這名好心的路人一直陪伴著莎拉，直到救護車到來。此外，還有一名員警也一直蹲下來安慰她，抓住她的手，告訴她終於平安了。

女孩的父親趕到現場後，莎拉已經被抬上救護車，但是她的傷勢不輕。據瞭解，她的9根手指因為跟地面劇烈摩擦受傷。她的臀部、腿部、手臂、手指和臉頰都有嚴重的灼傷和擦傷。

▲▼11歲的莎拉慘遭汽車撞倒後，臉朝下拖行173公尺，差點毀容。(圖／翻攝自臉書)

莎拉的父親說，「她的背部左側骨折，骨盆左側和左肘部在撞擊中裂開，在路上被拖行時連骨頭都被嚴重刮傷。」 女孩的父親又說，「她當時正騎著車去上學，該名青少年之所以會撞上她，是因為在那個路口，車輛只能從右邊駛進來。所以他只注意右邊，而莎拉是從左邊過來的。」

由於傷勢嚴重，莎拉後來被直升機送往布里斯本的昆士蘭兒童醫院救治。醫生檢查傷勢後表示，所幸她所受的傷不會危及生命。經過7個月後，如今已經12歲的莎拉表示，這場磨難感覺既像天長地久又像是剎那一瞬間 。她已經接受了好次手術，並持續接受藥物治療，儘量讓身體上不留下傷疤。

對於那名撞倒她的青少年，莎拉表示自己並不怨恨他。她的家人也說，不希望因為這件事毀了他的人生，因為這顯然只是他不小心造成的。

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