指定代打！比利時男頂包接種疫苗被捕　正準備打第9針

▲外國頻頻低傳出受雇代人接種新冠疫苗的「代打者」。（示意圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

「今日俄羅斯」(RT)電台周四(23日)報導，比利時一名男子因為冒充他人接種新冠疫苗遭到逮捕。當時他正準備接種第九針疫苗。

RT引述比利時報紙L'Avenir的消息報導，當地時間19日，沙勒羅瓦市(Charleroi) 一名男子在疫苗接種中心被工作人員認出。在此之前，他已先後來過同一家接種中心8次，原因是他受雇代替那些不願接種新冠疫苗的人獲得接種證明。

在比利時，儘管目前接種新冠疫苗並非強制性的，但完全接種疫苗的個人可以獲得「安全證明」(Covid Safe Ticket)，讓他們可以自由旅行以及進入某些場所，包括酒吧、餐館、健身中心和大型活動等。

上述「頂包」男子已被當地警方逮捕。他本人以及雇用他代打疫苗的人也會被提起法律訴訟。

在國外，上述「頂包」代替多人接種新冠疫苗的例子並非單獨個案。本月12月，紐西蘭一名男子即被抓包在一天內替多達10人接種了新冠疫苗！

紐西蘭衛生部官員表示，對於這些「代打者」的身體狀況「十分關切」，恐怕他們接種的疫苗劑量會超過身體負荷，因此呼籲這些「代打者」儘快就醫和接受觀察。