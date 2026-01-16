美若奪取格陵蘭「恐越線」！　法財長警告：危害歐美關係

▲法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）警告美國政府，任何企圖奪取格陵蘭的舉動，都等同於「跨線」行為，恐怕危及歐美之間的經濟關係。

正式警告美國 奪格陵蘭恐越線

勒斯鳩接受《金融時報》採訪時透露，他12日在華府與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面時，已向對方傳達上述明確立場。

勒斯鳩指出，「格陵蘭是主權國家的一部分，而該主權國家是歐盟成員國。這不應該被干涉。」被問及若美國真的入侵格陵蘭，歐盟是否會祭出經濟制裁時，他並未正面回應，僅稱「如果這種情況發生，我們肯定將會進入一個全新的世界，而我們必須做出相應的調整。」

▼川普多次表情有意獲得格陵蘭島（Greenland）。（圖／達志影像／美聯社）



棘手又難預測 美歐仍應保持對話

勒斯鳩形容，美國時而表現得像盟友，時而又如同難以預測的對手，這種矛盾讓歐洲處理對美關係變得格外棘手，而格陵蘭事件只是其中一個例子。

不過，儘管歐洲跟美國在格陵蘭主權、關稅政策及科技監管等多項議題存在分歧，他仍主張雙方必須維持對話，尤其是在法國主導的七大工業國組織（G7）倡議中，一起努力減少對中國稀土的依賴。

勒斯鳩說，「當我們意見不同時，保持聯繫總是更好的選擇，這也是我們採取的作法。只要不該跨越的界線沒被跨越，對話管道就必須保持暢通」，強調美法已經是250年的親密盟友。

歐美貿易依存度高 盟友關係遇危機

根據歐盟數據，歐美擁有世上最大規模的雙邊貿易關係，2024年商品與服務貿易總額超過1.6兆歐元，美國更是歐盟最大出口市場。不過，川普近期多次公開表明有意取得格陵蘭，並且主張此事關乎美國國安，引發歐洲高度不安。