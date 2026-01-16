　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園男子逃兵躲藏超過30天，被判刑4個月。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市22歲吳姓役男抽中有「軍魂部隊」之稱的陸軍步兵第257旅，去年5月入伍服役，然而他6月某次放假後，就未再回到部隊，逃兵躲藏超過30天，直到被發布通緝才到案。法院審理後，認定吳男的舉動嚴重破壞軍紀，依法判處吳男4個月徒刑、得易科罰金12萬元。

休假未歸失聯　剩餘役期全數未服

根據判決書指出，吳男2025年5月26日入伍，隸屬於陸軍步兵257旅二兵，6月6日上午外出休假，原本必須在6月9日晚間9點前回到營區報到，然而他當天晚上卻未回到營區，失聯並躲藏到不明地點，剩餘約3個多月役期均未履行。

無故離營逾30日　遭通緝後到案起訴

部隊發現吳男逾期未歸後，立即通報憲兵單位處理，因吳男無故離去職役時間超過30日，桃園地檢署發布通緝，才終於找到吳男。吳男到案後坦承確實未回營，加上吳男長官證述、違紀離營通報等跡證，檢方認定吳男犯行明確，依違反《陸海空軍刑法》將吳男起訴，並建議法院從重量刑。

破壞軍紀影響管理　法院准易科罰金

法院審酌，吳男無故離去職役時間非短，已影響部隊管理與紀律，但考量其年紀尚輕、於審理中坦承犯行，態度尚可，審酌後判處吳男4個月有期徒刑，並准予易科罰金，以示警惕。

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢開砲提上訴

333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢開砲提上訴

陳姓男子入伍服役後，休假期間藉故不歸，刻意失聯、棄役潛逃近一個月，期間甚至加入詐騙集團，以詐騙與洗錢維生，直至遭警方查獲。原審僅判處有期徒刑3月，得易科罰金，屏東地檢署接到判決書認未充分反映其惡性、再犯他罪及藐視法治態度，恐損及軍紀與司法威信，今(23)日提出上訴。

替代役逃兵偷開長官車回家！恐遭記過禁足

替代役逃兵偷開長官車回家！恐遭記過禁足

從從容容偷車逃兵　成功嶺哨兵站假的

從從容容偷車逃兵　成功嶺哨兵站假的

替代役逃兵有偷車！烏日警方證實了

替代役逃兵有偷車！烏日警方證實了

26歲替代役報到7小時後就逃兵　中心澄清：沒偷車

26歲替代役報到7小時後就逃兵　中心澄清：沒偷車

關鍵字：

逃兵

