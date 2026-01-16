桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

▲桃園男子逃兵躲藏超過30天，被判刑4個月。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市22歲吳姓役男抽中有「軍魂部隊」之稱的陸軍步兵第257旅，去年5月入伍服役，然而他6月某次放假後，就未再回到部隊，逃兵躲藏超過30天，直到被發布通緝才到案。法院審理後，認定吳男的舉動嚴重破壞軍紀，依法判處吳男4個月徒刑、得易科罰金12萬元。

休假未歸失聯 剩餘役期全數未服

根據判決書指出，吳男2025年5月26日入伍，隸屬於陸軍步兵257旅二兵，6月6日上午外出休假，原本必須在6月9日晚間9點前回到營區報到，然而他當天晚上卻未回到營區，失聯並躲藏到不明地點，剩餘約3個多月役期均未履行。

無故離營逾30日 遭通緝後到案起訴

部隊發現吳男逾期未歸後，立即通報憲兵單位處理，因吳男無故離去職役時間超過30日，桃園地檢署發布通緝，才終於找到吳男。吳男到案後坦承確實未回營，加上吳男長官證述、違紀離營通報等跡證，檢方認定吳男犯行明確，依違反《陸海空軍刑法》將吳男起訴，並建議法院從重量刑。

破壞軍紀影響管理 法院准易科罰金

法院審酌，吳男無故離去職役時間非短，已影響部隊管理與紀律，但考量其年紀尚輕、於審理中坦承犯行，態度尚可，審酌後判處吳男4個月有期徒刑，並准予易科罰金，以示警惕。