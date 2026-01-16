打破日韓歷史恩怨！高市早苗成「最受韓國民眾喜愛」外國領導人

▲日本首相高市早苗接待南韓總統李在明時展現超強親和力，兩人一起打鼓，獲得南韓民眾好感。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓輿論調查公司「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）最新調查顯示，在美國、日本、中國、俄羅斯等4國領導人之中，南韓民眾對日本首相高市早苗抱持好感度最高，達22%，略高於中國國家主席習近平的21%、美國總統川普的19%，至於俄羅斯總統普丁則以6%敬陪末座。

調查結果顯示，南韓民眾對周邊國家領導人的整體好感度仍偏低，但對日本的態度較過去明顯緩和。

根據韓媒《News1》，蓋洛普韓國於1月13日至15日進行電話訪問調查，此次調查對象為全國18歲以上的1000名南韓成年男女，透過3家主要移動通信業者所提供的虛擬號碼隨機抽樣。

結果顯示，高市早苗獲得22%的好感度，同時有59%的受訪者表示「不抱好感」；習近平好感度21%，不抱好感者則達66%；川普好感度19%，不抱好感者71%；普丁好感度最低僅6%，不抱好感者高達84%。

▲日本首相高市早苗、南韓總統李在明14日參訪奈良法隆寺。（圖／達志影像／美聯社）

調查進一步分析各族群差異，發現高市早苗在南韓最大在野黨國民力量支持者中的好感度最高，達40%，而政治傾向較為保守的民眾好感度也達35%。相較之下，川普的好感度呈下降趨勢，與去年8月相比下降5個百分點。至於習近平則上升11個百分點。

蓋洛普韓國指出，習近平好感度的提升，可能與南韓總統李在明前往中國首都北京進行國是訪問有關。

值得注意的是，不同世代及政治立場的民眾對各國領導人的態度差異明顯。20至30歲年輕世代與保守派對習近平抱有強烈反感，約90%與80%分別表示不抱好感；而9成以上的進步派選民對川普與普丁也表示不抱好感。

蓋洛普韓國表示，南韓民眾整體而言對周邊4國領導人的好感度普遍偏低，但不抱好感的差異更加明顯。

與過去相比，前日本首相安倍晉三（2013至2019年）與岸田文雄（2021年）的好感度僅約5%，顯示南韓民眾對日本的反感態度與以往相比較為緩和。蓋洛普韓國分析，這或許反映了近年兩國關係顯著改善與民眾情緒的調整。

至於普丁，2013年調查時38%的受訪者表示「不清楚」，而如今表達「不清楚」的比率僅剩10%，可能受到2022年俄羅斯入侵烏克蘭以及對北韓（朝鮮）軍事介入的影響。

此外，針對美國出動特戰部隊向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）執行逮捕行動的看法，54%受訪者認為此舉屬「侵犯主權、干涉內政，不應該發生」，34%則認為「可為打擊犯罪及維護國家利益而採取行動」，另有13%受訪者未表態。