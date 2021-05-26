疑29人被害！食人魔弒女肢解還錄「吃人影片」　撕臉皮：長得太美

▲岡薩雷斯和門多薩接觸的下場淒慘。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥一名34歲女子的失蹤，讓警方循線逮到了長年殘殺女子、肢解再吞食的72歲變態殺人魔門多薩（Andres Mendoza）。女子的警察丈夫靠監視器發現妻子最後的行蹤，警方獲報前往調查後看見該女子被肢解的屍體，屋裡還有一個專設的地下室，裡面放的都是失蹤多年的女性，以及門多薩對她們所作所為的影片存檔。

綜合外電報導，失蹤女子名為岡薩雷斯（Reyna Gonzalez），有2個小孩的她平日經營二手手機事業，本月14日她出門去找門多薩，要帶他進城去買一些相關零件，卻再也沒有回來。妻子失蹤多日讓她的警察丈夫心急如焚，調閱監視器後看到她最後的身影是出現在門多薩家附近的街頭，丈夫立刻到門多薩家敲門，卻被拒於門外，只好回頭去帶一隊警隊過來強行破門。

▲▼警方在門多薩家地下室起出女性殘骸和生前的個人物品。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

警方一進門後展開搜查，很快發現門多薩家中有一個可疑的地下室入口，並拿來電鋸鋸開水泥大門，進入後就在餐桌上看見岡薩雷斯的軀幹，胸口有明顯刀傷，旁邊是已被肢解的四肢，還有其他9個女人的屍塊，而她的臉上連皮膚都沒有。

門多薩隨即被逮補，他坦承自己犯下了岡薩雷斯的謀殺案，自2001年開始就在進行殺害女子、肢解並吞食的行為，至今已有20年。警方開挖地下室的土壤，起出多名女子的殘骸，另外還找到門多薩的「女人名單」，當中至少有29名女性的名字，甚至還有門多薩錄下自己在食用她們肉體的影片。

▲▼門多薩是鄰里皆知的怪老頭，總是色瞇瞇看年輕女性，但沒人知道他也是食人魔。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

本周出庭時門多薩坦承犯罪，挑選被害者的條件，是當他追求她們被拒後，她們就成為他的目標。部分報導指出他承認殺害5人，也有6人和9人的說法，不過根據名單中的29個名字，許多人懷疑那就是被害人清單。「已經做的就是做了，她（岡薩雷斯）的老公就在現場，他都看到了」，門多薩在庭上表示，他來這裡就是想把實話和盤托出，而岡薩雷斯的臉皮會不見，是因為他覺得她長得實在太漂亮。

代表岡薩雷斯家人的律師表示，門多薩是個變態殺人魔，對於他公開提到的那些被他殺害的女性，他完全沒有表現出任何罪惡感。一名門多薩的鄰居則是告訴當地媒體，門多薩老是在對路過的女性拋媚眼，「她們說她們不信任他，因為他總是用奇怪的眼神盯著她們或其他年輕女性，而且老是喝得醉醺醺。」