社群帳號全砍掉！澳洲「青少年禁令」滿月　470萬帳號一夕消失

▲澳洲去年12月正式實施16歲以下社群媒體禁令。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲領先全球開出第一槍，自去年12月正式實施「16歲以下社群媒體禁令」，至今滿一個月成效驚人。澳洲電子安全委員辦公室16日公布最新數據，全澳已有近500萬個青少年帳號遭強制停用，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此大讚政策奏效，「這是澳洲的驕傲」。

禁令滿月成效曝 停用帳號高達470萬個

澳洲自去年12月10日正式祭出全球首創的社群禁令，強制規定16歲以下未成年人不得使用社群媒體。根據《路透社》報導，禁令上路僅短短一個月，各大社群平台為了符合規範，總計已移除了約470萬個屬於16歲以下用戶的帳號，顯示這項具爭議性的政策已產生迅速且廣泛的衝擊。

艾班尼斯在記者會上信心十足地表示，「今天，我們可以宣布這項政策正在奏效。」他強調這項立法不僅是澳洲的驕傲，更是引領全球的舉措，目前世界各國都在密切關注澳洲的執行成果。

開鍘Meta、TikTok 不合規恐吞10億天價罰鍰

這項法案針對各大社群巨擘施壓，包括Google旗下的YouTube、TikTok、Snapchat、馬斯克（Elon Musk）的X，以及Meta旗下的Facebook、Instagram與Threads。Meta先前曾透露，目前已配合移除約55萬個未成年帳號。

法規明確規定，若平台未能有效執行年齡篩選，恐面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.5億元）的天價罰款；相對地，法案對兒童或家長並無法律追責壓力，旨在將責任歸咎於企業端。

值得注意的是，帳號停用數遠超預期，若對照澳洲人口結構，相當於每位10至16歲的青少年平均擁有超過兩個帳號。

Reddit不服提告 監管機構：完全合規仍有距離

雖然大部分平台選擇配合，但社群平台Reddit則抱持不同態度，目前已採取法律行動控告政府，試圖推翻這項禁令；對此，澳洲政府強硬表態將會全力辯護。

儘管數據亮眼，但網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）坦言，目前仍有部分未成年帳號「活躍中」，要宣布完全合規還言之過早。目前包含法國、馬來西亞及印尼都已表態考慮跟進類似法令，澳洲的這場「數位革命」已讓全球監管機構屏息以待。