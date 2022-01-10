何時會升三級警戒？　台大醫提醒「決戰社區」5重點

▲ Omicron變異株確定入侵社區，民眾也擔心三級警戒的惡夢是否會重演。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

桃園機場相關疫情持續擴大， Omicron變異株也確定侵入社區，民眾也擔心去年5月的三級警戒噩夢是否會再度發生。對此台大兒童醫院院長黃立民就分析，「決戰社區」的5項重點，嚴守三級警戒的防線。

根據《聯合報》報導黃立民表示，現在重點防疫策略就是「決戰社區」，社區疫情一定要守下來。

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黃立民強調「決戰社區」的5項防疫重點，第一、加開篩檢站，擴大篩檢量能；第二、基層診所針對有類似感冒症狀個案，加強篩檢，不讓潛在確診個案持續在社區傳播病毒；第三、停辦大型活動，避免人潮群聚；第四、民眾一定要落實戴口罩、勤洗手；第五、盡速接種疫苗。

▲台大醫院兒童醫院黃立民院長，提醒5項「決戰社區」的重點。（圖／台大醫院提供）



至於是否會升級三級警戒，黃立民認為，指揮中心須考量全國疫情，春節即將到來，若貿然宣布三級警戒，不只是春節假期泡湯，更嚴重衝擊餐廳、風景區等經濟活動，因此現在限制不能太多，希望「能拖就拖」。

黃立民說，當桃園Omicron疫情擴散至雙北社區，雙北首長防疫壓力大增，恐先於指揮中心升為三級警戒，但這還需視疫情發展而定。

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