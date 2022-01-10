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桃機群聚爆發點指向轉盤區廁所　確診保全、清潔員足跡重疊

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案擴大，累計25例確診。感染源到底在哪裡，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，確診的機場保全和清潔員在廁所有足跡重疊，也就是6號行李轉盤旁的廁所，這裡很有可能就是疫情的爆發點。

▲▼王必勝走訪確認8位確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

▲6號行李轉盤旁的廁所被認為是疫情最初的爆發點。（圖／取自王必勝臉書，下同）

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桃機群聚案爆發後，前進指揮所指揮官王必勝曾前往其中8名確診者的工作場所勘驗，經討論後推測出2大可能感染源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，至於傳播場所，有可能是清潔員工的接駁巴士。

在指揮中心9日宣布新增11例確診個案中，指標個案2歲男童（案17416）因喉嚨紅腫採檢確診，匡列密切接觸者追出媽媽（案17470）、大伯（案17471）及照顧大伯的居服員（案17472），而居服員的丈夫為機場手推車人員（案17473），還有同事（案17453）為機場擴大採檢確診。

▲桃園機場爆發群聚感染，指揮中心急採檢第一線風險人員約8000多人。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲指揮中心採檢桃機第一線風險人員，大約8800多人。

感染源究竟在哪裡，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，女清潔員案17307在確診個案中相對發病時間較早，後來檢測N抗體陽性，其他都是N抗體陰性，都是S抗體陽性，主要是打過疫苗，而案17307經過疫情調查後，發現她是在某個轉盤旁邊的廁所工作。

張上淳提到，經過疫調了解，機場保全案17371使用的機場廁所，跟清潔員清潔的廁所有重疊狀況，這個當然也是直接可以斷定為可能感染源，除了廁所外，還要看跟其他清潔人員是否有其他的交互接觸狀況，才會造成這個機場保全也染疫。

張上淳說明，整起事件的來龍去脈可能是有一個帶病毒的入境旅客傳給案17307，而案17307在工作場域或搭乘交通車這些可能的傳播途徑裡，傳給其他清潔人員跟工作人員，最後機場保全跟這些清潔人員基因序列認定是同一個來源。

▼桃機群聚案全診者關係圖。點圖可放大。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼桃園群聚關係圖0109。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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