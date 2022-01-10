快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

▲校方宣布10日停課1天。（圖／翻攝自校方網頁）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園中壢區2間國中宣布，因為有家長確診，今日（10日）預防性停課一天。此外，同樣在中壢區，某國小9日晚間傳出有學生確診，學校緊急停課14天；中央流行疫情指揮中心證實，再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童。

中壢某國中教務處發布公告表示，9日深夜11時31分接獲教育局體健科通知，1名家長在假日期間篩檢確診感染新冠肺炎，奉教育局指示，今日（10日）本校全體學生實施預防性停課1天。

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校方將在10日由環保單位實施校內清潔及消毒工作，所有同學請勿到校，並依據桃園市教育局發布最新命令及公告辦理，有相關訊息更新可在學校網頁查詢。

另外一間國中也宣布10日預防性停課一天，同學可在家中登錄校方的Google帳號，並按照課表進行線上同步課程。

除了上述2間國中停課外，桃園中壢區某國小9日晚間也傳出有學生確診，學校緊急停課14天。對此，中央流行疫情指揮中心同日晚間也證實，再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，是9日公布案17473同住家人，已通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，詳細情形將於10日記者會統一說明。

▼9日晚間再驗出1例陽性個案，指揮中心將在10日記者會上統一說明。（圖／指揮中心提供）