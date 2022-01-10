超前部署！　河北邢台宣布所有中小學、幼稚園「連夜放寒假」

▲河北防範疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市近日爆大陸首次Omicron本土疫情，1月9日，河北邢台市教育局發出緊急通知：全市所有中小學、幼兒園、特教學校、中職院校9日起連夜放寒假，1月10日（星期一）不再返校。邢台市地處河北省南部，東以衛運河為界與山東省相望，西依太行山和山西省毗鄰，南與邯鄲市相連，北及東北分別與石家莊市、衡水市接壤。

值得一提的是，1月7日，邢台市教育局剛剛發佈通知，要求2022年全市中小學、幼兒園、特教學校、中職學校1月15日前一周內錯時錯峰放假，寒假時間為2022年1月15日（農曆臘月十三）至2月27日（農曆正月二十七）。

1月9日，邢台市疾病預防控制中心發出緊急提醒稱，1月8日，在對天津市新增2例本土確診病例的溯源發現，新冠病毒均屬於Omicron，在密切接觸者中又檢出18例新冠病毒感染者，天津疫情存在進一步擴散的風險。

邢台方面已要求，外省市來邢人員須攜帶48小時核酸證明；外省市旅遊、出差返邢后，主動做一次核酸檢測，並自我觀察14天，做好健康監測等。

邢台市教育局表示，根據當前疫情防控形勢，作出了連夜放寒假的安排。通知要求，堅持新冠疫情「日報告、零報告」制度和體溫每日「晨午檢」制度，建立包聯機制，局領導包學校、校領導包老師、老師包學生，健康監測落實到每一名學生。各縣市區教育局、直屬學校每天下午4點前將有關情況報市教育局，無事也要報平安。寒假期間，學校所有師生不離邢、不外出、不聚集。確需外出的，學生向班主任請假、老師向校長請假、校長向局長請假。「誰請假、誰負責」、「誰批准、誰負責」，強化責任落實。每天班主任要掌握學生情況、校長掌握全校情況、局長掌握各學校情況。